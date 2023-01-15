Скільки військових РФ має бути в Білорусі, щоб напасти на Україну: Арестович пояснив

Білоруська армія не може піти самостійно в наступ.

У Білорусі немає ударного угруповання військ і немає навіть ознак його створення.

Про це заявив радник Офісу президента Володимира Зеленського Олексій Арестович в інтерв’ю виданню "Гордон".

На його думку, білоруська армія не буде воювати проти українців.

"І якщо вони прямо зараз почнуть його створювати (ударне угрупування військ - ред.) - ну, до кінця квітня десь будуть створювати ударне угруповання, не менше. Це дуже складна, нешвидка річ. Та й де їх взяти? Та й який успіх? Щоб наступати на Київ? Мінімальний успіх щодо Києва забезпечується не менше як 150-тисячним угрупованням. Менше не пройде", - сказав він.

Нагадаємо, військове керівництво України не відкидає загрозу нового наступу армії противника з боку Білорусі. Водночас українське командування вважає, що спільні військові навчання російської та білоруської армії на території Білорусі, початок яких заплановано на 16 січня, не слід сприймати як пряму загрозу для української столиці.

Командувач Об'єднаними силами ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв 12 січня розповів про готовність українських сил у разі наступу супротивника з боку Білорусі. За його словами, ситуація на території РБ не становить безпосередньої загрози для України.

Аналітики з Інституту війни вважають наступ з Білорусі малоймовірним.

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