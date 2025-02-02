Скільки військових та одиниць техніки РФ втратила за тиждень: цифри вражають

Йдеться про період від 26 січня по 2 лютого.
За тиждень окупанти втратили 10170 російських окупантів. Також армія РФ не дорахувалася 1517 одиниць озброєння та військової техніки.
Про це повідомив генерал-лейтенант Олександр Павлюк.
Суттєвих втрат зазнали озброєння / військова техніка російських військ:
- 40 танків
- 118 бойових броньованих машин
- 215 артилерійських систем
- 4 РСЗВ
- 585 одиниць автотехніки
- 14 одиниць спецтехніки
"Також наші захисники знищили щонайменше одну ворожу ракету та 540 БпЛА ОТР, у тому числі ударних дронів", - відзначив Павлюк.
Нагадаємо, російські війська минулої доби втратили на фронті 1320 солдатів, 6 танків і 45 артилерійських систем.
Читайте також: