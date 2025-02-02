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Скільки військових та одиниць техніки РФ втратила за тиждень: цифри вражають

Скільки військових та одиниць техніки РФ втратила за тиждень: цифри вражають

Втрати РФ / Фото: Associated Press

Йдеться про період від 26 січня по 2 лютого.

За тиждень окупанти втратили 10170 російських окупантів. Також армія РФ не дорахувалася 1517 одиниць озброєння та військової техніки.

Про це повідомив генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

Суттєвих втрат зазнали озброєння / військова техніка російських військ:

  • 40 танків
  • 118 бойових броньованих машин
  • 215 артилерійських систем
  • 4 РСЗВ
  • 585 одиниць автотехніки
  • 14 одиниць спецтехніки

"Також наші захисники знищили щонайменше одну ворожу ракету та 540 БпЛА ОТР, у тому числі ударних дронів", - відзначив Павлюк.

Нагадаємо, російські війська минулої доби втратили на фронті 1320 солдатів, 6 танків і 45 артилерійських систем.

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