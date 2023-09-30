Скільки військових заводів в Україні розбомбила Росія за час війни: Шмигаль дав відповідь

За словами прем'єр-міністра, держава вже працює над проєктами з відновлення підприємств.

Росія за період повномасштабної війни з Україною розбомбила близько 40 військових підприємств, але наш оборонно-промисловий комплекс все одно зміг наростити обсяги виробництва зброї.

Про це повідомив очільник Кабміну Денис Шмигаль на Міжнародному форумі оборонних індустрій в Києві, передає Obozrevatel.

За словами прем'єр-міністра України, держава вже працює над проєктами з відновлення підприємств.

"Від таких атак (атак РФ - ред) постраждали 37 підприємств. Зараз опрацьовуємо додаткові пропозиції щодо їх відновлення", - уточнив прем'єр.

Водночас Шмигаль заявив про щомісячне зростання виробництва зброї та техніки. Він натякнув Росії: "Хто посіяв вітер - той пожне бурю".

За словами голови уряду, Україна працює над інтеграцією свого оборонно-промислового комплексу в промисловості країн-партнерів. З цією метою створюються спільні підприємства та сервісні центри. Частину відповідних проєктів Україна має намір обговорити в рамках Форуму.

Нагадаємо, в середу, 27 вересня, Кабінет міністрів призначив трьох нових заступників міністра оборони України.

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