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Скільки військових втратила РФ станом на 26 лютого: дані від Генштабу

Скільки військових втратила РФ станом на 26 лютого: дані від Генштабу

Втрати окупантів станом на 26 лютого / Фото: Associated Press

За минулу добу ліквідовано ще 1170 військових армії РФ.

Станом на ранок 25 лютого ЗСУ знищили 870 700 російських окупантів. Дані уточнюються.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати армії РФ станом на цю добу:

  • особового складу ‒ близько 870 700 (+1170) осіб,
  • танків ‒ 10 201 (+19) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 21 183 (+15) од,
  • артилерійських систем – 23 686 (+34) од,
  • РСЗВ – 1299 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 1085 (+2) од,
  • літаків – 370 (+0) од,
  • гелікоптерів – 331 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 26 961 (+194),
  • крилаті ракети ‒ 3064 (+0) од,
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни ‒ 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 38 702 (+102) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3759 (+2) од.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.02.25 (орієнтовно) / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.02.25 (орієнтовно) / Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Нагадаємо, вночі ворожі дрони атакували Київську область, спричинивши руйнування, пожежі та жертви.

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