Скільки військовозобов’язаних мають пройти ВЛК до 5 червня: деталі від Генштабу

Для спрощення процедури можна скористатися мобільним застосунком "Резерв+", який дає змогу отримати направлення на ВЛК дистанційно.

До 5 червня 2025 року громадяни України, яких раніше було визнано "обмежено придатними до військової служби", зобов’язані повторно пройти військово-лікарську комісію (ВЛК). Це передбачено Законом України №4235-IX, ухваленим Верховною Радою 12 лютого 2025 року.

Деталі повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Згідно із законом, військовозобов’язані мають самостійно звернутися до:

територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП);

уповноважених органів СБУ, Служби зовнішньої розвідки, розвідувальних структур Міноборони;

Державної прикордонної служби;

або через електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного та резервіста.

Для спрощення процедури можна скористатися мобільним застосунком "Резерв+", який дає змогу отримати направлення на ВЛК дистанційно. Цей механізм регулюється Порядком проведення призову під час мобілізації, затвердженим постановою Кабміну від 16 травня 2024 року №560 (із змінами від 28 січня 2025 року №91).

За даними Єдиного державного реєстру призовників, медичне переобстеження до 5 червня зобов’язані пройти понад 1,5 мільйона військовозобов’язаних.

Ті, хто не виконають вимогу вчасно, можуть зіткнутися з адміністративною або іншою відповідальністю згідно із чинним законодавством.

Нагадаємо, Верховна Рада підтримала подовження терміну проходження ВЛК для "обмежено придатних". Таким чином було перенесено термін проходження ВЛК до 5 червня 2025-го. Рішення підтримали 313 народних депутатів.