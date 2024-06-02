Скільки військовозобов'язаних оновили дані в ЦНАПах і в яких областях найбільше

Начальниця управління системного розвитку надання адмінпослуг Міністерства цифрової трансформації Марина Бобраницька розповіла, що в Україні станом на 2 червня понад 120 тисяч військовозобов'язаних громадян оновили свої облікові дані у Центрах надання адміністративних послуг.

Про це вона розповіла в ефірі телеканалу "Ми – Україна".

Як зазначила Бобраницька, у Києві в ЦНАПах свої дані оновили вже понад 12 тисяч військовозобов'язаних. Найактивніше через ЦНАП оновлюють дані в Одеській, Львівській, Київській, Дніпропетровській та Полтавській областях.

За її словами, вся процедура займає трохи більше 10 хвилин, а ЦНАП працюють без перерв у будні. У великих містах Центри надання адміністративних послуг працюють навіть у суботу.

"Час прийому займає в середньому 10 хвилин. Це сервіс, який не вимагає додаткових документів або оформлення будь-яких додаткових документів. Все відбувається швидко і за функціоналом", - прокоментувала представниця Міністерства цифрової трансформації.

Нагадаємо, юристка розповіла про покарання, якщо військовозобов'язаний не оновить дані протягом 60 днів.

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