Скільки всього "Кинджалів" вдалося перехопити ППО: Ігнат назвав точну кількість

25 "Кинджалів" вдалося збити Повітряним силам України. Раніше перехоплення цих ракет вважалося неможливим. Втім в травні стало відомо, що Patriot впорався з цією задачею. Від того часу з посиленням ППО України вдається демонстрували вагомі результати.

Про це повідомив спікер Повітряних сил України Юрій Ігнат.

"Зараз маємо 63 запущених "Кинджали" від початку повномасштабного вторгнення, 25 знищено. Починаючи від 4 травня вперше був знищений "Кинджал". Саме тоді, від весни минулого року, ми отримали Patriot і отримали можливість знищувати аеробалістичні ракети", - сказав він.

Можливості ракети "Кинджал"

Х-47М2 "Кинджал" – це російська аеробалістична ракета, яка здатна нести ядерний заряд. "Кинджал" є модифікацією балістичної ракети системи "Іскандер". Ракета з’явилася на озброєнні російської армії 2017 року. Однак інформацію про це оприлюднили 2018 року.

Перевага "Кинджала" – можливість долати системи протиповітряної і протиракетної оборони. У цьому полягає її основна небезпека.

Носіями ракет можуть бути:

літак МіГ-31К (одна ракета)

Ту-22М (чотири ракети)

Ту-160 (вісім ракет)

"Кинджали" можуть летіти із гіперзвуковою швидкістю, яка у десять разів вища за швидкість звуку. Водночас можуть маневрувати у польоті.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Головна ціль - Київ! Навіщо Росія гатить дефіцитними "Кинджалами" по цивільних?

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