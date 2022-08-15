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Скільки всього мостів від Херсона до Енергодара: Жданов розповів про "таємний" четвертий

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Скільки всього мостів від Херсона до Енергодара: Жданов розповів про "таємний" четвертий

Фото: скриншот з відео

По односмуговому мосту останні 10 днів окупанти переправляли свою техніку на правий берег.

Є четвертий міст через Дніпро – від Енергодару до Херсона. Зверху Каховської греблі прокладено залізницю, поруч із нею є невеликий односмуговий автомобільний міст. Він служить лише для потреб ГЕС.

Про це розповів військовий експерт Олег Жданов на своєму Youtube-каналі 15 серпня.

"Коли йшов ремонт основного підвісного мосту, що проходить вздовж усієї греблі, по ньому як виняток пропускали автомобілі швидкої допомоги та пожежні машини. Ось тому по односмуговому мосту останні 10 днів окупанти переправляли свою техніку на правий берег. Так що на греблі було два автомости та одна гілка залізниці", - сказав він.

Жданов додав: "Сподіваюся, що всі ці мости вже виведені з ладу. І на сьогоднішній день перегонка озброєння неможлива. Отже, вогневий контроль над правобережним угрупуванням збройними силами України отримано".

Нагадаємо, в окупованому Херсоні російські окупанти все частіше обкрадають квартири тих мешканців, які тимчасово покинуло свої домівки. Тепер "друга армія світу" "визволяє" житло херсонців від зимового одягу. 

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
1826
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