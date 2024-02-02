Скільки вже кораблів втратив Чорноморський флот РФ: оновлена інфографіка

У Мережі з'явилася оновлена інфографіка про втрати Чорноморського флоту Росії, до яких входить ракетний катер "Івановєц", затоплений напередодні на заході окупованого Криму.

Оновлену інфографіку опублікував ексофіцер ВМС Бельгії та нинішній військово-морський аналітик, який вивчає російський флот і звітує про нього, Фредерік Ван Локерен.

Втрати Чорноморського флоту РФ станом на лютий 2024 року

Станом на 1 лютого втрати Чорноморського флоту Росії сягнули 11 військових кораблів, які були знищені чи пошкоджені внаслідок українських атак.

Які російські кораблі були знищені або пошкоджені

Великий десантний корабель "Саратов" – 24 травня 2022 року був затоплений внаслідок удару "Точкою-У" в Бердянську;

великий десантний корабель "Новочеркаськ" – 24 травня 2022 року був пошкоджений внаслідок удару "Точкою-У" в Бердянську;

великий десантний корабель "Цезар Куніков" – 24 травня 2022 року був пошкоджений внаслідок удару "Точкою-У" в Бердянську;

ракетний крейсер "Москва" – 13 квітня 2022 року був затоплений внаслідок ударів протикорабельними ракетами "Нептун";

рятувальне буксирне судно СБ-739 "Васілій Бех" – від 17 червня 2022 року вважається затонулим внаслідок атаки двома ракетами "Гарпун";

морський мінний тральщик "Іван Голубець" – 29 жовтня 2022 року був пошкоджений під час атаки безпілотним надводним дроном у Севастополі;

великий десантний корабель "Оленегорський горняк" – 4 серпня 2023 року був пошкоджений під час атаки безпілотним надводним дроном у Новоросійську;

великий десантний корабель "Мінськ" – 13 вересня 2023 року був знищений ракетами Storm Shadow у Севастополі;

підводний човен Б-237 "Ростов-на-Дону"– 13 вересня 2023 року був знищений ракетами Storm Shadow у Севастополі;

малий ракетний корвет "Аскольд" – 4 листопада 2023 року був знищений ракетами Storm Shadow у Керчі;

великий десантний корабель "Новочеркаськ" – 26 грудня 2023 року був знищений під час ракетного удару в Феодосії;

Ракетний катер "Івановєц" – 31 січня 2024 року був затоплений внаслідок атаки безпілотними надводними дронами на озері Донузлав.

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Інфографіка із втратами Чорноморського флоту РФ на лютий 2024 року / Фото: Сторінка Х Frederik Van Lokeren

Нагадаємо, бійці спецпідрозділу Group13 ГУР Міноборони України в ніч проти 1 лютого знищили ракетний катер "Івановєц" Чорноморського флоту РФ в окупованому Криму.

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