Скільки “яструбів війни” залишилося в Кремлі: Буданов приголомшив заявою

Більшість впливових росіян розуміють, що агресія в Україну зазнала краху.

Серед людей, які ухвалюють рішення в Російській Федерації, залишилися одиниці так званих “яструбів війни”, тобто тих, хто підтримує агресію в Україні, розв’язану господарем Кремля.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю Наталії Мосейчук повідомив очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов.

“Серед тих, хто реально приймає рішення там [в РФ], тих, хто виступає за війну в прямому сенсі, лишилися одиниці”, - заявив він.

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За словами Буданова, більшість впливових росіян розуміють, що агресія в Україну зазнала краху.

“Усі розуміють, що це [військове вторгнення до України] крах. І чим швидше [його] закінчити, тим краще”, - наголосив очільник ГУР.

Нагадаємо, раніше видання Bloomberg з посиланням на власні джерела повідомляло, що російські еліти охоплює дедалі похмуріший настрій щодо перспектив президента РФ Володимира Путіна у війні в Україні. Водночас навіть найбільш оптимістичні бачать "заморожений" конфлікт найкращим доступним виходом для Кремля.

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