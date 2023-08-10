Скільки загарбників знищено минулої доби: у Генштабі назвали нову цифру

Загальні бойові втрати Росії на ранок 10 серпня становлять уже 252 200 окупантів. За минулу добу лави "200-х" поповнили ще понад 580 російських загарбників.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

особового складу ‒ близько 252 200 (+580) осіб ліквідовано

танків ‒ 4278 (+16)

бойових броньованих машин ‒ 8303 (+13)

артилерійських систем – 5028 (+15)

РСЗВ – 711

засоби ППО ‒ 469

літаків – 315 (+0)

гелікоптерів – 313 (+1)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4179 (+4)

крилаті ракети ‒ 1377

кораблі /катери ‒ 18

автомобільної техніки та автоцистерн – 7495 (+16)

спеціальна техніка ‒ 746 (+4)

За даними Генштабу, на фронті протягом минулої доби відбулося 30 бойових зіткнень. Сили оборони країни продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.