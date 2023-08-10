Категорія
Війна
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Скільки загарбників знищено минулої доби: у Генштабі назвали нову цифру

Скільки загарбників знищено минулої доби: у Генштабі назвали нову цифру

ЗСУ знищують ворона на фронті / Фото: Associated Press

За добу особовий склад армії РФ скоротився.

Загальні бойові втрати Росії на ранок 10 серпня становлять уже 252 200 окупантів. За минулу добу лави "200-х" поповнили ще понад 580 російських загарбників.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

  • особового складу  ‒ близько 252 200 (+580) осіб ліквідовано 
  • танків  ‒ 4278 (+16)
  • бойових броньованих машин ‒ 8303 (+13)  
  • артилерійських систем  – 5028 (+15) 
  • РСЗВ – 711 
  • засоби ППО  ‒ 469 
  • літаків – 315 (+0)  
  • гелікоптерів – 313 (+1) 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  – 4179 (+4)
  • крилаті ракети  ‒ 1377 
  • кораблі /катери  ‒ 18 
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 7495 (+16) 
  • спеціальна техніка  ‒ 746 (+4)

За даними Генштабу, на фронті протягом минулої доби відбулося 30 бойових зіткнень. Сили оборони країни продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
861
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація