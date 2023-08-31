Скільки зерна вкрала РФ на окупованих територіях України торік: у Конгресі США підрахували

До повномасштабного вторгнення Україна та РФ були одними з найбільших у світі експортерів зерна та іншої сільськогосподарської продукції.

Росія вкрала майже 6 млн тонн української пшениці, зібраної на окупованих територіях 2022 року.

Про це йдеться в доповіді Конгресу США.

У публікації наводяться дані несекретного звіту американської розвідки, що базуються на супутникових знімках та повідомленнях з відкритих джерел.

У доповіді йдеться, що вантажні судна, які РФ використовує для привласнення українського зерна, курсуватимуть уздовж узбережжя Туреччини, доставляючи вантажі до портів Сирії, Ізраїлю, Ірану, Грузії та Лівану.

Також зазначено, що не можна підтвердити, чи знали покупці російських вантажів про українське походження зерна.

Широкомасштабна військова агресія РФ проти України призвела до глибоких перебоїв у світових постачаннях продовольства, підвищила ціни та збільшила ризик відсутності продовольчої безпеки у бідних країнах Близького Сходу та Північної Африки, йдеться у публікації.

Представники Конгресу США звернули увагу на те, що прямі та опосередковані наслідки цієї війни були “основними рушійними силами одного з найбільш руйнівних періодів за останні десятиліття для глобальної продовольчої безпеки”.

До повномасштабного вторгнення Україна та РФ були одними з найбільших у світі експортерів зерна та іншої сільськогосподарської продукції.

Водночас доповіді йдеться, що проблеми продовольчої безпеки з початку 2023 року зменшилися, однак світові ціни на продовольство, найімовірніше, впливатимуть на ситуацію з Чорноморською зерновою ініціативою, з якої РФ вийшла в липні.

У публікації також зазначається, що посуха минулого року в Канаді, на Близькому Сході, у Південній Америці та США також посилила викликане війною навантаження на глобальні запаси продовольства.

Раніше представники розвідки звинувачували РФ у використанні постачання продовольства як зброю шляхом блокування українського експорту, руйнування інфраструктури та окупації сільськогосподарських земель в Україні.

Нагадаємо, російські окупанти під час чергової атаки на порти Дунаю в ніч проти 23 серпня знищили 13 тисяч тонн зерна. Військові злочинці пошкодили зернову та портову інфраструктуру.

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