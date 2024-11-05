Скільки жінок стає на службу в ЗСУ: ТЦК надав інформацію

У ТЦК прагнуть працювати не тільки над мобілізацією, а й активно займатися рекрутингом.

Процес комплектування бригад за контрактом не відрізняється від мобілізації з погляду завдань, поставлених перед ТЦК.

Про це повідомив майор Роман Істомін, речник Полтавського обласного ТЦК та СП, в інтерв'ю виданню "Зміст".

Він пояснив, що ТЦК отримує визначену кількість осіб, яких необхідно залучити на контрактну службу, тому у військкоматах працюють рекрутери, відповідальні за ці питання.

Майор Роман Істомін, речник Полтавського обласного ТЦК та СП / Фото: скрін з відео

"Є у нас рекрутери, які проводять роботу в середині ТЦК. Наприклад, приходить чоловік, у нього є право на відстрочку. Йому кажуть – добре, ти маєш право не мобілізуватися, але, можливо, ти хотів би. Тебе ніхто не призиває, але ти маєш право підписати контракт. Подумай", – сказав Істомін.

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Він зазначив, що таких випадків було вже досить багато. Також він підкреслив, що таким способом рекрутують не лише чоловіків, а й жінок, яких неможливо призвати за мобілізацією.

"За контрактом відсотків, мабуть, 20 йдуть – це саме жінки. Це люди, які точно не зобов'язані за мобілізацією стати до лав ЗСУ. Але вони приходять, вони щось чули, десь щось знають. Вони запитують. Стан здоров'я – придатна? Будь ласка, йдуть захищати, як чоловіки, так і жінки".

Нещодавно народна депутатка Мар'яна Безугла заявила, що мобілізація жінок може зменшити кількість мобілізованих чоловіків. За її словами, жінки можуть покращити ситуацію в армії та навести лад.