Скільки зможе протриматися Україна без зброї від США: оцінка від Кулеби

Якщо США припинять постачати озброєння Україні, то вона через шість місяців почне відчувати брак зброї на лінії фронту.

Таку думку висловив ексміністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, повідомляє Politico.

У статті йдеться, що як президент України Володимир Зеленський, так і військові аналітики вважають, що хоча втрата підтримки США стане серйозним ударом і вплине на постачання ключового озброєння, Київ, за підтримки своїх європейських союзників, зможе продовжувати боротьбу ще багато місяців.

Уряди країн-партнерів поспіхом демонструють дипломатичну та військову підтримку України. Так, 24 лютого у Києві перебувало понад десяток світових лідерів, а багато інших приєдналися до них віртуально. Водночас Євросоюз працює над пакетом військової допомоги вартістю щонайменше 20 млрд євро.

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"Найпотужніший важіль впливу, який Трамп має на Україну, – це погрожувати непостачаннями зброї. На мій погляд, у нас є шість місяців, перш ніж ми дійсно почнемо відчувати брак зброї на лінії фронту", – сказав Кулеба.

Видання зазначає, що є підстави хвилюватися щодо намірів США.

У статті вказано, що без сумніву, американська допомога є вкрай важливою. Коли Конгрес понад рік тому відмовився схвалити додаткову допомогу Києву, українська армія зіткнулася з нестачею артилерійських боєприпасів і засобів протиповітряної оборони, що дозволило Росії скористатися перевагою на фронті.

Нагадаємо, на думку очільника МЗС Польщі Радослава Сікорського, за відсутності допомоги від США Україна спроможна тримати оборону до кінця 2025 року.