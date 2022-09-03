Скільки зможуть протриматися окупанти на правому березі Дніпра: військовий експерт пояснив

Є три мости, якими росіяни з Криму доправляли підкріплення та запаси до того угрупування, що перебуває в Херсонській області - Антонівський міст, міст в Новій Каховці через греблю Каховської ГЕС, а також міст в Дар'ївці через Інгулець. Всі вони зараз обстрілюються ЗСУ, щоб перерізати лінії постачання росіянам та знищити склади на території правого берега. Тож російські війська, які перебувають на правому березі Дніпра, вже фактично відрізані від постачання через мости.

Андрій Риженко, експерт Центру оборонних стратегій розповів, як швидко ЗСУ зможуть вибити росіян на півдні.

"Не бачу варіанта, як підсилити угрупування з моря, форсуючи через Дніпро, а мости через Дніпро перебиті. У цьому контексті я хочу нагадати про дві операції, які успішно вже були проведені ЗСУ. Перша – це на Київщині у березні. А друга - на острові Зміїний. Завдяки артилерійським ударом, перебиванню ланцюгам постачання. І тут вимальовується третій такий епізод. Я бачу, що на правому березі Дніпра російське угрупування залишилося без підкріплення. Окупанти практично не зможуть тримати там свої позиції", - сказав він.

Раніше радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявив, що українські військові на півдні руйнують логістику противника, знищують системи ППО, склади з паливом та боєприпасами.

"Швидких перемог не буде. Спочатку була взята стратегія на системне перемелювання путінської армії. Вона довга, тому роботи є багато. Зберігайте витримку, товариші", — сказав Арестович.

Нагадаємо, Збройні сили України 29 серпня почали масштабний контрнаступ на Херсонщині. Про подробиці цієї операції в Києві поки що воліють мовчати, а Росія натомість запевняє, що відбила усі атаки. На деяких ділянках українським військовим вдалося пробити першу лінію оборони росіян. Цьому передував тривалий обстріл мостів через Дніпро і Інгулець, а також розташувань і тилових баз противника.

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