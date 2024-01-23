Скільки ЗСУ потрібно снарядів на рік, щоб досягти паритету на фронті: військовий пояснив

Українським військовим потрібно на рік близько 10 мільйонів артилерійських снарядів.

Про це в рамках єдиного телемарафону повідомив військовий експерт, майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман.

"Наші військові кажуть, щоб в рік нам було дуже комфортна з артилерією – треба 10 мільйонів… Я думаю, що якщо в нас було хоча б назагал, зі складів, різних постачальників, хоча б 2, 1,5 мільйона снарядів на рік – це було десь 4,1 тисячі пострілів на добу в середньому по всій ділянці фронту. Загалом кажучи... це був би умовний паритет. Краще б – 3 мільйони, щоб було 7-8 тисяч пострілів. Росіяни роблять 10 (тисяч) і більше, але в них невисока точність", - наголосив Олексій Гетьман.

Нагадаємо, що Повітряні сили попередили про зліт нового МіГа.

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