Скількох ухилянтів розшукують на Буковині через неявку у ТЦК: цифра шокує

Загалом майже 30 тисяч військовозобов’язаних не прибули до ТЦК та СП для уточнення своїх даних.

В Чернівецькій області за неявку до ТЦК та СП розшукують понад 5 тисяч ухилянтів.

Про це для Еспресо.Захід розповіла начальниця служби зв'язків з громадськістю Чернівецького ОТЦК та СП майор Тетяна Гайдащук.

Вона наголосила, що військовозобов’язані були оповіщені представниками ТЦК та СП, роботодавцями чи іншими уповноваженими особами.

За її словами, загалом майже 30 тисяч військовозобов’язаних, дані яких внесені до електронного реєстру "Оберіг", не прибули до ТЦК та СП для уточнення своїх даних або для проходження військової служби.

"Тож військовослужбовцям доводиться проводити оповіщення і нагадувати громадянам, що захист Вітчизни є конституційним обов'язком. Понад 80 відсотків військових, які здійснюють оповіщення, переведені до ТЦК та СП з бойових частин", – наголосила вона.

Нагадаємо, в уряді повідомили, що в Україні розпочнуть нову хвилю перевірок ВЛК.

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