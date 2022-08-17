"Скількох жертв можна було уникнути": як на інтерв'ю Зеленського про підготовку до війни відреагували українці

У Мережі викликала хвилю обговорень та обурення інформація у статті Washington Post про підготовку України до війни, в якій, зокрема, президент Володимир Зеленський пояснив, чому населення не попередили про плановане вторгнення Росії.

Зауважимо, Зеленський сказав, що якби влада завчасно попередила українців про повномасштабне вторгнення РФ, то ворог захопив би Україну за три дні, адже це посіяло б хаос у суспільстві.

ТСН.ua зібрав реакцію політиків, журналістів та інших членів суспільства на такі слова президента та статтю WP.

Що кажуть політики

Так, у народної депутатки Іванни Клипмуш-Цинцадзе виникла ціла низка запитань після інтерв’ю президента та викладеної у статті інформації. Зокрема, політикиня розкритикувала заяву Зеленського про можливі фінансові втрати держави у разі попередження суспільства про вторгнення.

"Отже, 7 млрд доларів. Саме в стільки вище керівництво країни оцінило життя тисяч українців. Кажуть, боялися, що економіка щомісяця втрачатиме цю суму, якби влада попередила людей про російський напад. Ми вже не дізнаємося, як би було насправді, але знаємо наслідки заколихування, і вони страшніші за будь-які гроші", – написала Клипмуш-Цинцадзе у Мережі.

Вона зауважила, що після закінчення війни мають з’явитися відповіді на низку запитань та опублікувала їхній перелік. Серед цих запитань, зокрема, є такі: "Чому не створювалися резерви? Чому не рили бодай траншеї на північному та східному кордоні; не створювали банки крові; запаси медицини, палива, води тощо? Чому у відповідь на стягування російських військ до кордону ми, як зробила би будь-яка інша країна, не почали свої навчання та не перекинули на кордон свої підрозділи, а чекали ранку 24-го лютого? Чому південь ворог проходив маршем і хто дав той зловісний наказ на розмінування?"

"Дійсно відкритих питань багато. Ті, що перелічили Іванна Климпуш-Цинцадзе, – лише початок цього списку… Отже, влада знала і ниць не робила. Чому?!" – написала народна депутатка Ірина Фриз.

Нардеп Микола Княжицький прокоментував тезу президента про те, що українців не попереджали про вторгнення задля уникнення паніки.

"Припустимо, влада справді не хотіла говорити про загрозу нападу, щоб не спровокувати паніку. Але хто заважав готувати північ і південь до атаки? Ми у ЄС до останнього вимагали виділити 50 млрд на армію, а з нас сміялася більшість у Верховній Раді", – написав нардеп у Мережі.

Він додав, що спілкувався з міністрами за декілька днів до вторгнення і "вони щиро вірили, що ворог атакуватиме лише на донецькому напрямку. Попри очевидні факти".

"Тут питання про уроки, які влада мала б винести. Слухайте і людей з іншими поглядами, навіть політичних конкурентів", – закликав Княжицький.

Народна депутатка Ірина Геращенко розкритикувала владу за непоінформованість суспільства про серйозну загрозу вторгнення.

"Вони прийняли рішення, що українське суспільство незріле, не готове до серйозної розмови і важкої інформації,і з ним треба поводитися, як з інфантильною дитиною, годуючи популізмом і брехнею, відосиками замість чесної інформації про серйозність загроз, аби в людей було право вибору для себе і своїх дітей", – написала депутатка.

"Я дійсно розумію, що ворога треба зустрічати з холодною головою, а не в паніці, тому моє питання до президента Зеленського не в тому, що не попередив, а в тому, що країна не готувалася. Що закон про ТРО прийняли в останню хвилину і в окупованих регіонах навіть не встигли створити ТРО", – додала Геращенко.

Що кажуть журналісти

Головна редакторка онлайнвидання "Українська правда" Севгіль Мусаєва заявила, що її особисто дуже ображають усі ці заяви представників влади про підготовку чи непідготовку до війни. Адже стає очевидним, пояснила журналістка, що її "розумові здібності (як і розумові здібності мільйонів українців) ставлять під сумнів цими численними версіями, які спростовують одна одну".

"Не готувалася, бо не вірили, не очікували. Не готувалися, бо тоді би це знищило країну фінансово. Не готувалися, бо не було сформовано ударних угрупувань. Не готувалися, бо (ще один варіант)", – перелічила всі версії Мусаєва.

"І за цими словесними конструкціями, що змінюються швидше за декорації у театрі, замість 7 млрд врятованих доларів, виринають конкретні втрати, швидка окупація півдня, непідготовлене, залякане мирне населення, яке рятувалося як могло, коли російські війська прийшли до їхніх міст та селищ. І рано чи пізно на ці питання доведеться відповісти чесно. А не плутатися у версіях", – зауважила головна редакторка "УП".

На її думку, після цього влада не зробила жодних висновків, адже вона зараз не готує населення до ймовірно складної зими.

Український журналіст Сергій Моругін теж прочитав публікацію WP і написав у Мережі, що викладена інформація більше схожа на виправдання провалу західних спецслужб.

"Пишуть, американці попереджали, що Путін нападе. Пишуть, що були подробиці: з усіх боків. Цінні подробиці. Більше схоже на виправдання провалу західних спецслужб, які начебто попереджали, але користі з того попередження не було жодного", – йдеться у дописі.

Журналіст пояснив, що в реальності головний напад Росії на України був не з усіх боків, а з аеропорту Гостомель. Саме з Гостомеля російський спецназ мав рушити на Київ, захопити чи знищити Зеленського і засунути туди Януковича. Моругін зауважив, що не чув, аби західні спецслужби про це попереджали.

"Були списки зрадників передані американською розвідкою? Досі таких списків нема. Американці щось почали підозрювати, коли кореспондент CNN Метью Ченс зробив репортаж з гостомельського аеропорту, де росіяни прогулювалися, як в себе вдома. Отже, бачимо не тріумф західних спецслужб, а провал", – написав журналіст.

Український журналіст, головний редактор онлайнвидання "Цензор.Нет" Юрій Бутусов звинуватив Зеленського у брехні.

"Президент Зеленський визнав, що брехав українському народу, і свідомо не повідомляв про неминучу війну, попри попередження НАТО. Приголомшливе та просто аморальне інтерв’ю президента Володимира Зеленського американському виданню "Вашингтон пост", – написав журналіст у Мережі.

"Зеленський був детально проінформований про неминучість війни з боку Росії, але не вжив заходів, які передбачаються на випадок ворожого вторгення. Президент брехав, що ніякого вторгення не буде, а будуть шашлики та травневі свята, і його влада дискредитувала тих, хто кілька місяців твердив про необхідність готуватись до бою. Таким чином, президент дезорганізуввв самостійну підготовку громадян до оборони країни або до евакуації мирних жителів, наслідком чого стали численні жертви громадян України", – йдеться у заяві Бутусова.

Журналіст Богдан Буткевич написав, що інтерв'ю Зеленського для WP розвіяло будь-які спроби брехні глави держави на тему: "нас не попередили про війну належним чином".

"Чесно – в мене волосся дибки на голові встає, коли я прочитав, що цей персонаж сказав про евакуацію. Мовляв, якби сказали раніше про війну, то всі втекли б за кордон. Це про людей, які під танки самі ставали 24 числа. Ну, і щодо евакуації. Як може людина, на чиїй совісті Маріуполь, Буча, Херсон і купу всіх інших захоплених територій, казати, що евакуація би завалила країну?" – йдеться в уривку з допису журналіста.

Як реагують українці в Мережі

#WP: #США ще восени знали, що #Путін збирається окупувати #Україну і залишити від неї тільки західну частину#Зеленський @ZelenskyyUa вас теж попередили - чому ви всупереч вимог Конституції України не попередили українців?? — Роман Москаль (@RomanMoskal70) August 16, 2022

Про попередження союзників:

«Навіщо мені всі ці попередження? Навіщо мені зводити наше суспільство з розуму?» © зеленський, WP

Десятки тисяч тих українців, яких зеленський не попереджав, тому що не хотів зводити їх з розуму, з розуму вже ніколи не зійдуть, тому що вже мертві. — Ігор (@chernobaiev) August 16, 2022

Те що сказав Зеленський Washington Post..

То треба казати на могилах людей, яких вбили в Бучі, Ірпені, Бородянці, Маріуполі, Вінниці, Краматорську і інших містах України, пане президент. — Jingle (@missDmeyer) August 16, 2022

Володимир Зеленський пояснив в інтерв’ю The Washington Post, чому українців не попередили про вторгнення росії ще в жовтні. Якщо коротко: почалася б паніка та масова еміграція, Україна не протрималася б більше трьох днів.



а чому не готувалися до війни не пояснив — Мøрячöк ⚓ (@akvevitt) August 16, 2022

Я все думаю над цією фразою бубочки @ZelenskyyUa , яку я "вирвала з контексту" інтерв'ю.

«Якби ми про це повідомили, тоді б я втрачав $7 мільярдів на місяць, починаючи з жовтня минулого року, і на момент, коли росіяни напали, вони б нас захопили за три дні". — Escaped from occupation. Believe and hope. (@MaYa_Ukraine) August 16, 2022

Якби влада попередила українців про майбутнє вторгнення росії ще в жовтні,то Україна протрималася б 3 дні - розповів президент Зеленський в інтерв’ю Washington Post.Тільки ця заява, без розгляду інших злочинів влади вже тягне на жорстке покарання.Скільки жерт можна було уникнути! — ⚔️Till Valhalla⚔️ (@forces_ukraine) August 16, 2022

Нагадаємо, радник голови Офісу президента Олексій Арестович зізнався, що станом на кінець жовтня 2021 року на 100% знав, що Росія влаштує повномасштабне вторгнення до України.

Україну намагаються дискредитувати – хто стоїть за брехливими заявами

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