Скількома "Калібрами" РФ може вдарити по Україні: дані військових 16 лютого

Російські окупанти 16 лютого вивели на бойове чергування в Чорне та Азовське моря 8 кораблів. Ще десять кораблів росіяни тримають у Середземному морі.

Про це інформує ВМС ЗС України.

Так, у Чорному морі станом на 16 лютого перебуває 7 ворожих кораблів, з них 2 носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп - 16 ракет.

В Азовському морі перебуває один російський корабель.

В Середземному морі – 10 ворожих кораблів, з них 5 носіїв крилатих ракет "Калібр", загальний залп – 72 ракети.

Наголошується. що РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.

У ВМС додали, що за добу в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

до Азовського моря – 9 суден, з них 6 суден рухались з протоки Босфор;

до Чорного моря – 12 суден, з них 2 судна продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

Як повідомлялося, уночі 16 лютого росіяни випустили по Україні 32 крилаті ракети. ППО знищила 14 крилатих ракет Х-101/Х-555, "Калібр" та дві керовані авіаційні ракети Х-59.

Нагадаємо, керівниця об'єднаного пресцентру оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк заявила, що вдень 16 лютого російські окупанти можуть завдати повторних ракетних ударів по Україні.

Секретар РНБО Олексій Данілов також заявив, що російські війська можуть масовано атакувати Україну 23-24 лютого.

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