Категорія
Війна
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Скількома ракетами одночасно Росія може вдарити по Україні — відповідь експерта

Автор
Оксана МузиченкоОксана Музиченко
Дата публікації
Перегляди
1229
Час на прочитання
3 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Скількома ракетами одночасно Росія може вдарити по Україні — відповідь експерта

Російська ракета / Фото: Associated Press

Складні логістичні виклики ставлять під сумнів можливість російських сил виконати більше сотні ракетних запусків під час одного повітряного нападу.

Під час одної повітряної атаки росіяни здатні запускати максимум 100-120 ракет. На більше вони логістично і технічно не здатні.

Про це розповів авіаційний експерт Костянтин Криволап в ефірі "Еспресо".

"Запас ракет і "шахедів" ворога не забезпечує можливість логістичної доставки до намічених цілей. Чи є у росіян цих 850-900 ракет, чи нема, але за один пуск вони здатні пускати до 100-120 ракет. Перезапустися і через добу-дві пустити таку ж саму хвилю вони логістично і технічно нездатні, нема у них такої можливості", - розповів Криволап.

За словами експерта росіяни мають ракети Х-101, Х-555, які можуть дістати до України. Також є "Калібри", які можуть запускати чи з Каспію, чи з Чорного моря. Крім того, у противника є вздовж нашого північного кордону 46 установок "Іскандер", які можуть бити як балістикою, так і крилатими ракетами. Також окупанти мають "шахеди".

На думку Костянтина Криволапа, більш як 500 "шахедів" за місяць росіяни запустити не можуть, тому що потужність виробництва та потужність доставки з Ірану є не більшою, ніж 500 одиниць на місяць.

"Щодо ракет, всі крилаті ракети повинні бути запрограмовані, підготовлені, зашиті туди, куди треба, також необхідний аналіз, як пройшла попередня хвиля ракетної атаки: куди влучили, де збивають, де стоять ППО. Минулого року менш ніж 7 днів між атаками не бувало, а то і 10 днів було. І це пов'язано з логістикою, з доставкою цих ракет до літаків на аеродроми. Тобто вся логістика та перепідготовка займає десь від тижня до 10 днів", - пояснив Костянтин Криволап.

За його словами, противник б'є ще й ракетами С-300 і С-400 по Харківщині. Це експерт називає "тероризмом та садизмом". Водночас українська ППО з кожним днем посилюється.

"Щодо нашої ППО, то зараз є посилення мобільних груп. Згадаємо останню потужну атаку на Київ, коли було 75 "шахедів", які запускалися протягом 8 годин з трьох точок: Приморсько-Ахтарськ, мис Чауда, Курська область. Тобто треба було їм запустити 75 ракет, по 5 у контейнері, з трьох точок -15, відповідно, з кожної точки вони у середньому запускали по три контейнери. Себто їм треба кудись поїхати, взяти цей контейнер і привезти у пускову зону, під'єднати все та запустити. За 8-9 годин ворог здатен обробити три контейнери з точки. Ця потужність у 75 "шахедів", які були випущені з трьох точок впродовж 9 годин, мабуть, і все. І речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат казав, що близько 40 з 75 було збито мобільними групами. Нам треба вище підіймати кількість таких мобільних груп, бо це самий дешевий та простий засіб знищувати російські "шахеди" та крилаті ракети", - резюмував експерт.

Нагадаємо, російські війська вранці 8 грудня влаштували по Україні атаку крилатими ракетами Х-101/555/55. Ворожі цілі досягли Київської та Дніпропетровської областей. Працювала ППО. ТСН.ua зібрав усе, що відомо про ракетну атаку вранці 8 грудня.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
1229
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація