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- Війна
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Скільки 18-річних російських військових загинуло на війні в Україні — розслідування ВВС
Тим часом матері загиблих 18-річних юнаків кажуть, що пишаються своїми синами.
Хоча кремлівський очільник Володимир Путін неодноразово заявляв, що строковиків до 20 років не відправлятимуть на війну до України, стало відомо про щонайменше 245 загиблих 18-річних контрактників лише впродовж двох років.
Про це йдеться у розслідуванні BBC.
Нові урядові правила дозволили випускникам шкіл одразу після отримання диплому підписувати контракти зі Збройними силами РФ, оминаючи строкову службу.
«Хоча така категорія військових становить лише частину втрат, грошові бонуси та патріотична пропаганда зробили армію привабливим варіантом, особливо у бідних регіонах РФ», — йдеться у розслідуванні.
Історія Олександра Петлінського — 18-річного контрактника
Юнак підписав контракт через два тижні після 18-річчя, а загинув через 20 днів.
«Один із сотень тисяч, кого поглинула війна», — йдеться у повідомленні ВВС.
Його тітка розповіла, що він мріяв стати лікарем і вже вступив до медичного коледжу.
Проте перемогла інша мрія, яка й стала фатальною для росіянина.
«Але, коли почалась спецоперація, Саші було 15. І він мріяв потрапити на фронт», — зізналася родичка загиблого.
Армія через безвихідь — випадок Віталія Іванова
Житель сибірського села, який залишив коледж і мав проблеми з поліцією, пішов в армію після того, як його звинуватили у крадіжці. Рідні не виключають, що саме правоохоронці його до цього змусили.
Востаннє він зателефонував матері 5 лютого, сказавши, що «їде на спецоперацію».
6 днів потому він загинув у своєму першому й останньому бою.
Розслідування BBC: факти, які вдалося встановити
Як зазначають автори розслідування, щонайменше 245 контрактників РФ віком 18 років загинули з квітня 2023 до липня 2025.
Загалом, за даними на липень, BBC ідентифікувала 120 343 загиблих російських солдатів, але реальна кількість може сягати до 267 500 осіб.
З них 2812 загиблих були віком 18–20 років.
Пропаганда та освіта
Від 2022 року російські вчителі зобов’язані проводити уроки про «спецоперацію», зазначають автори матеріалу.
«Випускників навчають стріляти з автоматів Калашникова та користуватись гранатами. Школи відвідують військові, які розповідають про „героїзм“. Навіть дитсадки долучаються: малюють листи „на фронт“», — розповідають журналісти.
Тим часом матері загиблих 18-річних юнаків кажуть, що пишаються своїми синами.
«Як громадянка РФ, я пишаюся сином. Але як мама, не можу з цим змиритися», — каже мати Олександра.
«Вони наївні, багато чого не розуміють», — каже подруга одного з загиблих.
Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін анонсував "великий удар".
Російські війська намагаються тиснути по лінії фронту, Кремль мріє відрізати українські угруповання у трьох стратегічно важливих містах.