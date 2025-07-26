Путін неодноразово заявляв, що 18-річних строковиків не відправлятимуть на війну до України, але це не так / © Associated Press

Реклама

Хоча кремлівський очільник Володимир Путін неодноразово заявляв, що строковиків до 20 років не відправлятимуть на війну до України, стало відомо про щонайменше 245 загиблих 18-річних контрактників лише впродовж двох років.

Про це йдеться у розслідуванні BBC.

Нові урядові правила дозволили випускникам шкіл одразу після отримання диплому підписувати контракти зі Збройними силами РФ, оминаючи строкову службу.

Реклама

Тижневі втрати російських військовослужбовців від початку війни Джерела: Офіційні джерела, ЗМІ, дані російської служби BBC та Mediazona; дані про втрати російських військових, підтверджені російською службою BBC та Mediazona, актуальні станом на 25 липня 2025 року / © ВВС

«Хоча така категорія військових становить лише частину втрат, грошові бонуси та патріотична пропаганда зробили армію привабливим варіантом, особливо у бідних регіонах РФ», — йдеться у розслідуванні.

Олександр Петлінський Фото VK / © ВВС

Історія Олександра Петлінського — 18-річного контрактника

Юнак підписав контракт через два тижні після 18-річчя, а загинув через 20 днів.

«Один із сотень тисяч, кого поглинула війна», — йдеться у повідомленні ВВС.

Його тітка розповіла, що він мріяв стати лікарем і вже вступив до медичного коледжу.

Реклама

Проте перемогла інша мрія, яка й стала фатальною для росіянина.

«Але, коли почалась спецоперація, Саші було 15. І він мріяв потрапити на фронт», — зізналася родичка загиблого.

Віталій Іванов Фото VK / © ВВС

Армія через безвихідь — випадок Віталія Іванова

Житель сибірського села, який залишив коледж і мав проблеми з поліцією, пішов в армію після того, як його звинуватили у крадіжці. Рідні не виключають, що саме правоохоронці його до цього змусили.

Востаннє він зателефонував матері 5 лютого, сказавши, що «їде на спецоперацію».

Реклама

6 днів потому він загинув у своєму першому й останньому бою.

Розслідування BBC: факти, які вдалося встановити

Як зазначають автори розслідування, щонайменше 245 контрактників РФ віком 18 років загинули з квітня 2023 до липня 2025.

Загалом, за даними на липень, BBC ідентифікувала 120 343 загиблих російських солдатів, але реальна кількість може сягати до 267 500 осіб.

З них 2812 загиблих були віком 18–20 років.

Реклама

Пропаганда та освіта

Від 2022 року російські вчителі зобов’язані проводити уроки про «спецоперацію», зазначають автори матеріалу.

«Випускників навчають стріляти з автоматів Калашникова та користуватись гранатами. Школи відвідують військові, які розповідають про „героїзм“. Навіть дитсадки долучаються: малюють листи „на фронт“», — розповідають журналісти.

Тим часом матері загиблих 18-річних юнаків кажуть, що пишаються своїми синами.

«Як громадянка РФ, я пишаюся сином. Але як мама, не можу з цим змиритися», — каже мати Олександра.

Реклама

«Вони наївні, багато чого не розуміють», — каже подруга одного з загиблих.

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін анонсував "великий удар".

Російські війська намагаються тиснути по лінії фронту, Кремль мріє відрізати українські угруповання у трьох стратегічно важливих містах.

Читайте також