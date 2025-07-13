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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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Скільки балістичних ракет залишилось у Росії: ГУР повідомило про значне зменшення запасів

На початок липня 2025 року Росія має близько трьох сотень балістичних ракет «Іскандер-М» та KN-23, що свідчить значне скорочення арсеналу.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Ігнатова Ірина Ігнатова
Іскандер-М

У Росії значно зменшились запаси балістичних ракет / © Associated Press

На початок липня 2025 року Росія має близько 300 балістичних ракет, як вітчизняного. так і північнокорейського виробництва.

Про це повідомило Головне управління розвідки України у відповіді на запит LIGA.net.

За даними розвідки, наразі в окупантів понад 250 «Іскандерів-М» та близько 50 KN-23.

Також, повідомили в ГУР, на цей час окупанти розгорнули поблизу українського кордону понад 60 пускових установок оперативно-тактичних комплексів, здатних запускати такі ракети.

Варто зазначити, що два місяці тому українська воєнна розвідка повідомляла, що в арсеналі окупантів є близько 580 балістичних ракет. Тоді ж ГУР зазначало, що Росія за рік збільшила виробництво ракет в півтора рази і зараз може виготовляти 60 ракет на місяць.

Водночас звіти Повітряних сил ЗСУ свідчать, що у травні та червні російська армія випустила по Україні 88 балістичних ракет, 23 з яких збили українські сили ППО.

Нагадаємо, українська розвідка оприлюднила наявну в Росії загальну кількість ракет та дронів. Арсенал ворога налічує тисячі одиниць.

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