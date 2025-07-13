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Скільки балістичних ракет залишилось у Росії: ГУР повідомило про значне зменшення запасів
На початок липня 2025 року Росія має близько трьох сотень балістичних ракет «Іскандер-М» та KN-23, що свідчить значне скорочення арсеналу.
На початок липня 2025 року Росія має близько 300 балістичних ракет, як вітчизняного. так і північнокорейського виробництва.
Про це повідомило Головне управління розвідки України у відповіді на запит LIGA.net.
За даними розвідки, наразі в окупантів понад 250 «Іскандерів-М» та близько 50 KN-23.
Також, повідомили в ГУР, на цей час окупанти розгорнули поблизу українського кордону понад 60 пускових установок оперативно-тактичних комплексів, здатних запускати такі ракети.
Варто зазначити, що два місяці тому українська воєнна розвідка повідомляла, що в арсеналі окупантів є близько 580 балістичних ракет. Тоді ж ГУР зазначало, що Росія за рік збільшила виробництво ракет в півтора рази і зараз може виготовляти 60 ракет на місяць.
Водночас звіти Повітряних сил ЗСУ свідчать, що у травні та червні російська армія випустила по Україні 88 балістичних ракет, 23 з яких збили українські сили ППО.
Нагадаємо, українська розвідка оприлюднила наявну в Росії загальну кількість ракет та дронів. Арсенал ворога налічує тисячі одиниць.