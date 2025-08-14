СЗЧ

На початку повномасштабного вторгнення Росії у лютому 2022 року чисельність українських військовослужбовців становила 260 000 осіб. До літа того ж року, завдяки потоку добровольців, армія України зросла до 700 000. Завдяки цій мобілізації та перевазі у чисельності, Україна до кінця року відвоювала близько 5800 квадратних миль території.

Про це повідомляє The Telegraph.

Однак сьогодні ситуація змінилася. Росія, використовуючи мобілізацію резервістів, вербування полонених та фінансові стимули для чоловіків у сільській місцевості, до кінця 2023 року відновила чисельну перевагу над Україною. Донедавна Київ компенсував це перевагою у безпілотниках, але Москва наздогнала його, розгорнувши більше дронів та ефективніші засоби протидії.

“Україна відчуває нестачу піхоти, а безпілотники, на яких трималася оборона, дедалі частіше нейтралізуються”, — зазначає військовий експерт пан Музика. — “За останні кілька місяців ми стали свідками серйозних проривів російських сил на кількох напрямках”.

Проблеми української армії загострює падіння чисельності піхоти: дезертирство та втрати серед мобілізованих минулого року перевищили 200 000 осіб. За оцінками, близько 650 000 чоловіків боєздатного віку залишили країну, а багато хто ховається чи підкуповує офіцерів, щоб уникнути служби.

Попри тиск західних союзників знизити призовний вік до 18 років та залучити додаткові 800 000 новобранців, президент Зеленський утримується від цього кроку через можливу негативну реакцію громадськості.

Криза дезертирства стає ще гострішою: за неофіційними даними, понад 400 солдатів щодня залишають фронт — виснажені війною, розчаровані суворим командуванням та прикладами ухиляння від служби.

Цикл падіння морального духу лише поглиблюється: зменшення лав змушує генералів відправляти на фронт авіамеханіків та операторів радарів, які не мають бойового досвіду і швидко гинуть. Це, у свою чергу, ще більше зміцнює рішучість тих, хто намагається уникнути мобілізації.

Раніше повідомлялось, що напередодні зустрічі Трампа і Путіна Росія провела наймасштабніший за рік наступ на Україну.