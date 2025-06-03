Скільки бомбардувальників може залишатися у РФ після операції "Павутина": військовий експерт назвав цифру

Операція "Павутина" СБУ / © ТСН

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ВКС РФ до операції «Павутина» налічував близько 130 стратегічних бомбардувальників. Якщо йдеться про 34% знищених бортів ВКС РФ — це досить суттєвий удар по росіянах.

Про це в ефірі «Еспресо» сказав військовий експерт, співголова ГІ «Права Справа» Дмитро Снєгирьов.

«П’ять аеродромів РФ було уражено. Аеродром „Українка“ також був атакований дронами СБУ. Є дані об’єктивного контролю, що там також пошкоджено борт ВКС РФ. Ступінь його подальшого використання наразі з’ясовується. Проте географія ударів вражає», — наголосив Снєгирьов.

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За словами військового експерта, стратегічних бомбардувальників у складі ВКС РФ до операції «Павутина» було приблизно 130 одиниць.

«Коли голова СБУ Малюк говорить про 34% знищених бортів ВКС РФ — це досить суттєвий удар по росіянах. Варто зауважити, що самі росіяни визнають: з цих 130 бортів лише близько 50% в кращому випадку перебувають у робочому стані. Решта або використовується в якості „канібалізму“, тобто літаки розбирають на запчастини для підтримки інших машин у робочому стані, або взагалі не здатні виконувати свій функціонал. Разом із тим, якщо 10 літаків залишаться, вони все одно можуть завдавати ударів по території України», — зауважив Снєгирьов.

Співголова ГІ «Права Справа» також додав, що окрім стратегічних бомбардувальників, було знищено і літак дальнього радіоелектронного виявлення цілей А-50.

«Тут у росіян вже серйозні проблеми. У РФ залишилось всього 9 літаків — А-50 і А-50У. Знищення ще одного літака означає, що протиракетна оборона РФ фактично залишається без „вух“ і „очей“, враховуючи географію країни. Відновити ці можливості наразі неможливо.

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Крім того, за тиждень до української атаки російська сторона визнала, що анонсований російським диктатором амбітний проєкт будівництва літака А-100 «Прем’єр», який мав замінити А-50 і А-50У, наразі є нездійсненним.

«Основний акцент робиться саме на наслідках економічних санкцій проти військово-промислового комплексу РФ», — резюмував Снєгирьов.

Чи може РФ відновити втрати

Росія не має заміни знищеним чи пошкодженим стратегічним бомбардувальникам внаслідок операції “Павутина”. Як зазначив Олег Катков, головний редактор спеціалізованого воєнного видання Defense Express, сучасний стратегічний бомбардувальник коштує понад 1 млрд дол. Якщо говорити про Ту-160, то цей літак розробили в Радянському Союзі. Їх загалом до 18 на всю РФ залишилося.

За словами Каткова, Ту-95 росіяни вже не виготовляють в принципі.

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«Єдина заміна, яку вони ще можуть частково зробити, це взяти радянський корпус і намагатися зібрати новий літак з радянського фюзеляжу. Їх залишилося на декілька літаків. Але нового нічого у них немає. Усе, що є з нових розробок у росіян — це малюнок, ескіз нового стратегічного бомбардувальника — і все», — наголосив Катков.

Нагадаємо, в неділю, 1 червня, СБУ здійснила масштабну спецоперацію «Павутина», під час якої було знищено бомбардувальну авіацію в тилу РФ.

За даними джерел ТСН.ua, дрони СБУ відпрацювали по літаках, які щоночі бомблять українські міста. Наразі відомо про ураження понад 40 літаків, серед них — А-50, Ту-95 та Ту-22 М3.

Українські безпілотники відпрацювали по 4 військових аеродромах РФ. Наразі російські літаки горять на аеродромах «Белая» в Іркутській області, «Дягилево» в Рязанській області, «Оленья» у Мурманській області та «Иваново» в Івановській області.

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