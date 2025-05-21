Скільки часу потрібно Росії для захоплення всієї України: Bloomberg з’ясував

Росії знадобиться понад сто років, щоб захопити всю Україну існуючими темпами / © ТСН

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Російські окупаційні війська в Україні цього року досягли незначних територіальних успіхів. Такі темпи просування спростовують гучні заяви кремлівського диктатора Володимира Путіна, що його армія вже перемогла Україну.

Про це пише Bloomberg.

Дані з поля бою показують, що попри чисельну перевагу, російська армія досі не може задовольнити імперські амбіції Путіна в Україні. Ба більше, темпи просування росіян порівняно з минулим роком скоротилися вдвічі.

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За даними Bloomberg, російська армія останнім часом захоплювала в середньому 41 квадратний кілометр української території на тиждень. При цьому минулого року, в період з середини серпня до кінця грудня, середній показник їх просування становив близько 125 квадратних кілометрів на тиждень. Публічні дані також показують, що від початку поточного року Росія захопила лише 0,15% української території.

«За нинішніх темпів просування Росії, за розрахунками Bloomberg, заснованими на даних DeepState, потрібно кілька років щоб повністю захопити лише Донецьку область. Екстраполюючи це — суто теоретична вправа — окупація всієї України триватиме понад 100 років», — йдеться у статті.

Видання також цитує Еріка Чіарамеллу з Фонду Карнегі, який назвав ідею Путіна про швидку окупацію чотирьох українських областей «цілком нереалістичною». На його думку, в найближчому майбутньому російська армія може досягти «тільки локальних проривів».

Жоден із цих розрахунків не може зменшити значення проблем України з недостатньою мобілізацією, втомою від війни та ослабленням підтримки з боку США. Крім того, влітку Росія, ймовірно, активізує наступальні дії, попри колосальні втрати. Тому ризики прориву оборони для України збільшаться.

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Водночас, за словами Джека Уотлінга з лондонського Інституту оборонних досліджень, Кремлю скоро доведеться зробити складний вибір.

«Хоча Росія може воювати ще два роки з її нинішнім підходом до поповнення окупаційних військ, подальші наступальні операції у 2026 році, ймовірно, вимагатимуть примусової мобілізації, що буде складним завданням як з політичного, так і з економічного погляду», — зазначив Уотлінг.

Нагадаємо, Трамп заявив, що Україна та Росія «мають самі знайти вирішення конфлікту». При цьому президент США відмовився вводити проти Кремля додаткові санкції разом із Європою.