Скільки коштувала Росії одна ніч обстрілів Одещини: підрахунок військових

Ракети / © Associated Press

У ніч проти 13 грудня Росія витратила понад 109 мільйонів доларів лише за одну атаку по Одеському регіону.

Про це повідомили Сили оборони Півдня України, оприлюднивши підрахунок вартості ракет і дронів, задіяних під час обстрілу.

За даними військових, у складі атаки було використано:

16 крилатих ракет “Калібр” — близько $32 млн

5 крилатих ракет “Іскандер-К” — близько $10 млн

5 балістичних ракет “Іскандер-М” — близько $15 млн

4 аеробалістичні ракети “Кинджал” — близько $40 млн

понад 300 дронів Shahed-136 — близько $12,16 млн

Загальна сума витрат склала приблизно $109,2 млн. У Силах оборони зазначають, що це лише орієнтовна вартість озброєння — без урахування логістики, підготовки пусків та експлуатації носіїв.

Військові наголошують: ці кошти могли б піти на розвиток цивільної інфраструктури в самій Росії — медицину, освіту чи водопостачання, однак Кремль свідомо обирає масовані ракетно-дронові удари.

Нагадаємо, 13 грудня Одеська область уночі та зранку зазнала однієї з наймасованіших атак з боку РФ.

Через значні пошкодження енергетичної інфраструктури в регіоні подача електроенергії наразі неможлива навіть на окремі лінії. Пріоритетом залишається забезпечення роботи об’єктів критичної інфраструктури.