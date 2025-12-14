ТСН у соціальних мережах

Війна
632
1 хв

Скільки коштувала Росії одна ніч обстрілів Одещини: підрахунок військових

Сили оборони Півдня України оприлюднили деталі нічної атаки Росії на Одеську область та підрахували вартість застосованих ракет і дронів.

Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Ракети

Ракети / © Associated Press

У ніч проти 13 грудня Росія витратила понад 109 мільйонів доларів лише за одну атаку по Одеському регіону.

Про це повідомили Сили оборони Півдня України, оприлюднивши підрахунок вартості ракет і дронів, задіяних під час обстрілу.

За даними військових, у складі атаки було використано:

  • 16 крилатих ракет “Калібр” — близько $32 млн

  • 5 крилатих ракет “Іскандер-К” — близько $10 млн

  • 5 балістичних ракет “Іскандер-М” — близько $15 млн

  • 4 аеробалістичні ракети “Кинджал” — близько $40 млн

  • понад 300 дронів Shahed-136 — близько $12,16 млн

Загальна сума витрат склала приблизно $109,2 млн. У Силах оборони зазначають, що це лише орієнтовна вартість озброєння — без урахування логістики, підготовки пусків та експлуатації носіїв.

Військові наголошують: ці кошти могли б піти на розвиток цивільної інфраструктури в самій Росії — медицину, освіту чи водопостачання, однак Кремль свідомо обирає масовані ракетно-дронові удари.

Нагадаємо, 13 грудня Одеська область уночі та зранку зазнала однієї з наймасованіших атак з боку РФ.

Через значні пошкодження енергетичної інфраструктури в регіоні подача електроенергії наразі неможлива навіть на окремі лінії. Пріоритетом залишається забезпечення роботи об’єктів критичної інфраструктури.

