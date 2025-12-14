- Дата публікації
-
- Категорія
- Війна
- Кількість переглядів
- 632
- Час на прочитання
- 1 хв
Скільки коштувала Росії одна ніч обстрілів Одещини: підрахунок військових
Сили оборони Півдня України оприлюднили деталі нічної атаки Росії на Одеську область та підрахували вартість застосованих ракет і дронів.
У ніч проти 13 грудня Росія витратила понад 109 мільйонів доларів лише за одну атаку по Одеському регіону.
Про це повідомили Сили оборони Півдня України, оприлюднивши підрахунок вартості ракет і дронів, задіяних під час обстрілу.
За даними військових, у складі атаки було використано:
16 крилатих ракет “Калібр” — близько $32 млн
5 крилатих ракет “Іскандер-К” — близько $10 млн
5 балістичних ракет “Іскандер-М” — близько $15 млн
4 аеробалістичні ракети “Кинджал” — близько $40 млн
понад 300 дронів Shahed-136 — близько $12,16 млн
Загальна сума витрат склала приблизно $109,2 млн. У Силах оборони зазначають, що це лише орієнтовна вартість озброєння — без урахування логістики, підготовки пусків та експлуатації носіїв.
Військові наголошують: ці кошти могли б піти на розвиток цивільної інфраструктури в самій Росії — медицину, освіту чи водопостачання, однак Кремль свідомо обирає масовані ракетно-дронові удари.
Нагадаємо, 13 грудня Одеська область уночі та зранку зазнала однієї з наймасованіших атак з боку РФ.
Через значні пошкодження енергетичної інфраструктури в регіоні подача електроенергії наразі неможлива навіть на окремі лінії. Пріоритетом залишається забезпечення роботи об’єктів критичної інфраструктури.