Скільки коштує для Росії один день війни: голова МЗС відповів

Голова МЗС України Андрій Сибіга / © Associated Press

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Один день повномасштабної війни з Україною коштує для Росії і путінського режиму майже мільярд доларів.

Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга в інтерв’ю азербайджанському виданню Haqqin.

«Вартість одного дня війни для Росії становить майже один мільярд доларів. Скільки благ вони змогли б принести своєму народу за ці гроші! А що вони роблять замість цього? Сіють смерть!», — заявив Сибіга.

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За його словами, після вивчення російських ракет, насамперед балістичних, виявилось, що близько 30-35% їхніх компонентів виготовлено в західних країнах. І це свідчить про те, що Росія шукає та знаходить шляхи для обходу санкцій, тому важливими є вторинні санкції, особливо щодо третіх країн, які допомагають Москві обходити їх.

«Я можу вам достеменно сказати: санкції працюють! Їх треба посилювати та закривати шляхи, за допомогою яких Росія обходить санкції. Інакше ми не зможемо зупинити Росію», — переконаний дипломат.

Раніше Андрій Сибіга розповів подробиці переговорів у Стамбулі.