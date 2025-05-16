Скільки крилатих та гіперзвукових ракет залишилося у РФ: США розкрили секрети Кремля

Російська ракета / © Pixabay

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Управління військової розвідки США опублікувало доволі цікаву інфографіку, яка покликана довести необхідність розгортання системи протиракетної оборони Golden Dome шляхом аналізу наявних ядерних загроз та короткостроковому прогнозу на найближчі п’ять років.

І хоча вона адресована здебільшого самим американцям, а точніше навіть конгресменам, які мають погодити дійсно космічні витрати, які зараз оцінені на рівні 542 млрд доларів, але вона містить важливу для України оцінку ракетних можливостей РФ. Про це пише Defence Express.

Зокрема, на опублікованій інфографіці увагу слід звернути на «картки» з типами ракет, які можуть нести ядерні заряди. І поки оминаючи міжконтинентальні балістичні ракети можливо зосередитись на двох категоріях — гіперзвукова зброя та крилаті ракети. Тобто ті засоби, які РФ регулярно використовує у конвенційному оснащенні проти України.

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Звіт американської розвідки

І за підрахунками американської розвідки наразі РФ приблизно має у запасі 300-600 крилатих ракет великої дальності, а це всі Х-101 повітряного базування, Р-500 від ОТРК «Іскандер» та «Калібр» морського базування. Щодо всіх наявних видів гіперзвукового озброєння, то його російський арсенал зараз оцінено у межах 200-300 одиниць, куди вочевидь включено Х-47М2 «Кинджал», «Циркон» та бойові блоки «Авангард».

Звіт американської розвідки

Водночас, як завжди, треба оцінювати не лише наявні запаси, а й темпи виробництва. Які, наприклад, стосовно крилатих ракет Х-101 на основі аналізу закупівлі запасних частин на 2025 рік оцінені у 633 замовлених одиниць.

Але за прогнозом американців у РФ на 2035 рік буде близько 5000 далекобійних крилатих ракет, що означає середньорічний темп виробництва менше 500 одиниць всіх російських крилатих ракет.

А також 1000 гіперзвукових ракет та блоків різних типів. При цьому у Китаю зараз кількість такого озброєння вдвічі більше, а у перспективі 10 років гіперзвуковий арсенал Пекіну буде складатися з 4000 проти 1000 у Москви. Що, вочевидь, також відображає оцінки Вашингтона у можливостях військово-промислового комплексу РФ виробляти новітні зразки озброєння.

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На це також натякає прогноз розвідки США щодо збільшення кількості російських та китайських міжконтинентальних ракет. До яких на рівні 2035 року у Вашингтоні додають іранські та північнокорейські можливості мати МБР, що здатні уразити США, з оцінкою 60 в Ірану та 50 у КНДР.

І попри всі гримання Кремлем ядерною зброєю та розмовами про збільшення її кількості за 10 років у РФ стане лише на 50 МБР більше, до 400, включно з системами ракетами, які здатні здійснити так зване орбітальне бомбардування (FOBS).

Звіт американської розвідки

Концепція FOBS була свого часу реалізована у СРСР на ракеті Р-36орб, яка була прийнята на озброєння у 1968 році. Вони мали виводити на низьку опорну орбіту бойовий блок потужністю 2,3 Мт (за іншими джерелами — 5 Мт). Але за умовами другого Договору про обмеження стратегічних озброєнь (ОСВ-2) у 1983 році вона була знята з експлуатації, а три полки, які були нею озброєнні — розформовані.

Але, попри намір озброїтись такими ракетами знову у РФ, зусилля протягом 10 років призведуть до появи у строю менше 12 таких ракет. В той час, як Китай матиме 60. І це також вказує на оцінку можливостей РФ.

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Як і те, що кількість російських стратегічних підводних ракетоносіїв та кількість ракет на них залишиться без змін — 192. В той час, як Китай збільшить свій підводний ядерний компонент майже вдвічі з 72 ракет до мінімум 132.

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