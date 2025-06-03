Скільки літаків потрібно Україні для стримування Росії: відповідь Повітряних сил

Винищувач F-16. / © Associated Press

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Україна потребує близько 200 сучасних бойових літаків для ефективного стримування повітряних і наземних загроз з боку Росії.

Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат в інтерв’ю для “Української правди”.

За його словами, мова йде про літаки різних типів, серед яких ключове місце займають F-16 — багатоцільові винищувачі, здатні вражати повітряні, наземні та морські цілі.

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“F-16 – це багатоцільовий літак. Може працювати по небу, по повітряних цілях, наземних і по надводних цілях”, – пояснив Ігнат.

Він зазначив, що для виконання повного спектра завдань авіації — від перехоплення до підтримки наземних військ — Україна має потребу у парку щонайменше з 200 таких машин. Це дозволить забезпечити ефективну оборону повітряного простору та відповідати загрозам на всіх напрямках.

Раніше генерал Бундесверу заявив, що сучасні винищувачі F-16 з’явилися в Україні надто пізно. Тоді війна перейшла у фазу активного використання безпілотників.