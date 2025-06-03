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- Війна
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Скільки літаків потрібно Україні для стримування Росії: відповідь Повітряних сил
Для повноцінної оборони України потрібно близько 200 бойових літаків різних типів, зокрема F-16.
Україна потребує близько 200 сучасних бойових літаків для ефективного стримування повітряних і наземних загроз з боку Росії.
Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат в інтерв’ю для “Української правди”.
За його словами, мова йде про літаки різних типів, серед яких ключове місце займають F-16 — багатоцільові винищувачі, здатні вражати повітряні, наземні та морські цілі.
“F-16 – це багатоцільовий літак. Може працювати по небу, по повітряних цілях, наземних і по надводних цілях”, – пояснив Ігнат.
Він зазначив, що для виконання повного спектра завдань авіації — від перехоплення до підтримки наземних військ — Україна має потребу у парку щонайменше з 200 таких машин. Це дозволить забезпечити ефективну оборону повітряного простору та відповідати загрозам на всіх напрямках.
Раніше генерал Бундесверу заявив, що сучасні винищувачі F-16 з’явилися в Україні надто пізно. Тоді війна перейшла у фазу активного використання безпілотників.