ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
479
Час на прочитання
1 хв

Скільки літаків потрібно Україні для стримування Росії: відповідь Повітряних сил

Для повноцінної оборони України потрібно близько 200 бойових літаків різних типів, зокрема F-16.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Винищувач F-16

Винищувач F-16. / © Associated Press

Україна потребує близько 200 сучасних бойових літаків для ефективного стримування повітряних і наземних загроз з боку Росії.

Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат в інтерв’ю для “Української правди”.

За його словами, мова йде про літаки різних типів, серед яких ключове місце займають F-16 — багатоцільові винищувачі, здатні вражати повітряні, наземні та морські цілі.

“F-16 – це багатоцільовий літак. Може працювати по небу, по повітряних цілях, наземних і по надводних цілях”, – пояснив Ігнат.

Він зазначив, що для виконання повного спектра завдань авіації — від перехоплення до підтримки наземних військ — Україна має потребу у парку щонайменше з 200 таких машин. Це дозволить забезпечити ефективну оборону повітряного простору та відповідати загрозам на всіх напрямках.

Раніше генерал Бундесверу заявив, що сучасні винищувачі F-16 з’явилися в Україні надто пізно. Тоді війна перейшла у фазу активного використання безпілотників.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie