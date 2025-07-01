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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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Скільки літаків уже втратила РФ у війні — нова оцінка британської розвідки

Міноборони Британії повідомило про втрати авіації РФ: понад 135 літаків знищено, включно з понад 30 Су-34.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Літаки РФ

Літаки РФ / © Associated Press

Внаслідок війни в Україні Росія вже втратила щонайменше 135 військових літаків, зокрема понад 30 винищувачів-бомбардувальників Су-34 Fullback.

Про це повідомили в Міністерствв оборони Великої Британії.

Згідно з оновленням британської розвідки за 1 липня, чергових втрат російська авіація зазнала під час атаки українських безпілотників 27 червня. Цілями удару став аеродром Маринівка у Волгоградській області. Згідно з оцінками, там майже напевно були знищені два Су-34, ще два літаки зазнали ушкоджень або втрат — інформація уточнюється.

Маринівка розташована на відстані приблизно 270 км від українського кордону і за 440 км від лінії фронту. Цей аеродром Росія використовує як резервний майданчик для базування літаків, які переміщують під загрозою обстрілів баз, наприклад, із Морозовська після удару дронів у серпні 2024 року. Однак попри роззосередження, російська авіація залишається вразливою до атак.

Також упродовж того ж вікенду українські сили завдали ударів дронами по гелікоптерній інфраструктурі на аеродромі Кіровське в тимчасово окупованому Криму, а також знищили склад боєприпасів у Брянській області Росії.

За даними Британії, Су-34 Fullback активно використовуються Росією для щоденних бойових вильотів та ударів планерними бомбами по українських позиціях на передовій.

Раніше ми повідомляли, що в Нижньогородській області РФ зазнав аварії черговий винищувач Су-27.

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