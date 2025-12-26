Скільки людей Росія планує кинути на війну проти України 2026 року: Буданов назвав шокувальну цифру

Кирило Буданов / © Getty Images

Росія продовжує кидати величезні людські ресурси в горнило війни проти України. Країна-агресорка не лише виконала, а й перевиконала план з набору військовослужбовців на поточний рік та вже затвердила цифри на наступний період.

Про це в інтерв’ю «Суспільному» розповів начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов.

За його словами, російська мобілізаційна машина працює без зупинок. Кремль ставив за мету залучити до лав окупаційної армії 403 тисячі осіб протягом 2025 року. Цього показника ворогові вдалося досягти ще на початку грудня.

Буданов наголосив, що основним джерелом живої сили для загарбників залишаються контрактники, а не примусово мобілізовані.

Скільки хочуть мобілізувати 2026 року

Вже відомі й апетити Кремля на наступний рік. ГУР володіє інформацією про те, що планка набору буде підвищена.

«На 2026 рік мобілізаційний план росіян — набрати 409 тисяч людей», — повідомив керівник ГУР.

Це свідчить про те, що військово-політичне керівництво РФ налаштоване на продовження активних бойових дій і намагається компенсувати шалені втрати на фронті новими хвилями набору.

Попри виконання планів процес рекрутингу в Росії не проходить гладко. На запитання журналістів, чи стикається Москва з проблемами під час набору людей на війну, очільник ГУР дав ствердну відповідь.

За його словами, потік охочих помирати за амбіції Путіна поступово вичерпується, тому російська влада змушена постійно підвищувати ставки, купуючи лояльність громадян.

«Звісно (стикаються з проблемами — ред.). Тому періодично вони збільшують рівень одноразових виплат: він коливається залежно від регіону, але це значні суми. Так вони заманюють людей до війська», — пояснив генерал.

Економічний чинник залишається ключовим інструментом комплектування ворожої армії, перетворюючи війну для багатьох росіян на спосіб заробітку.

Нагадаємо, за даними британської розвідки, Росія майже не залучає жителів великих міст до війни проти України, зосереджуючи основні кадрові втрати на бідних і віддалених регіонах. Більшість втрат припадає на етнічні меншини та мешканців сільської місцевості, водночас етнічні росіяни з великих міст залишаються відносно захищеними.

Дослідження також показало, що менше 1% державних чиновників мають родичів на фронті, що підтверджує мінімальну участь міських еліт. Кремль використовує фінансові стимули для вербування в бідних регіонах і прагне зберегти підтримку війни серед міського населення та політичної еліти.