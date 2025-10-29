Скільки окупантів наступають на Покровськ: в ЗСУ назвали шокувальну цифру

Покровськ / © Associated Press

За даними українського командування, ворог задіяв близько 11 тисяч військових для реалізації задуму з оточення Покровської агломерації. Російські підрозділи вже присутні на околицях міста, діючи піхотними групами, зокрема південніше залізниці, що ділить місто.

Про це повідомили у 7-му корпусі швидкого реагування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України

Загалом ворог накопичив приблизно 27 тисяч осіб, близько 100 танків, до 260 бойових броньованих машин і до 160 гармат та мінометів.

Сили оборони України продовжують ефективну оборону Покровської агломерації. За останні два дні у смузі відповідальності 7 корпусу ліквідовано 90 окупантів, ще 42 поранено. Знищено 1 бронетранспортер, 3 бойові машини піхоти, 3 автомобілі та 1 мотоцикл, а також 158 дронів різних типів. Безпосередньо у Покровську українські військові ліквідували 18 ворогів.

Російські підрозділи мають на меті просунутися на північний захід та північ від Покровська, намагаючись частково оточити місто. Однак українська оборона тримає ключові позиції та запобігає захопленню.

Військові підкреслюють, що активізація ворога в Покровській агломерації свідчить про серйозну загрозу часткової інфільтрації, але ефективна оборона ЗСУ дозволяє утримувати контроль над містом. Подальші дії ворога будуть залежати від здатності українських сил утримувати позиції та нейтралізувати бронетехніку противника.

Нагадаємо, що раніше речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Схід» заявив про присутність ворога у Мирнограді. Однак військове командування уточнило, що ця заява була обмовкою: насправді малася на увазі ситуація в районі Покровська.

Мирноград та його околиці залишаються під повним контролем Сил оборони України, і жодних ворожих підрозділів у місті наразі не зафіксовано. Командування наголосило, що ситуація стабільна.