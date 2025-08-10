- Дата публікації
Скільки окупантів потрапили до пекла минулої доби — Генштаб оновив дані 10 серпня
Загальні бойові втрати армії РФ від початку повномасштабного вторгнення станом на 10 серпня становлять близько 1 063 240 осіб.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у Telegram.
Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 10.08.25 орієнтовно склали:
особовий склад — близько 1063240 (+950) осіб
танки — 11089 (+1)
бойові броньовані машини — 23107 (+4)
артилерійські системи — 31343 (+70)
РСЗВ — 1460 (+4)
засоби ППО — 1204
літаки — 421
гелікоптери — 340
БпЛА оперативно-тактичного рівня — 50455 (+140)
крилаті ракети — 3 556 (+1)
кораблі/катери — 28
підводні човни — 1
автомобільна техніка та автоцистерни — 57982 (+126)
спеціальна техніка — 3 936
Нагадаємо, Сили оборони України другий день поспіль контратакують і мають успіхи на Куп’янському напрямку.