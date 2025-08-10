ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
499
Час на прочитання
1 хв

Скільки окупантів потрапили до пекла минулої доби — Генштаб оновив дані 10 серпня

Загальні втрати Росії за час повномасштабної війни сягнули 1063240 осіб особового складу.

Автор публікації
Світлана Несчетна
Війна

Війна / © Associated Press

Загальні бойові втрати армії РФ від початку повномасштабного вторгнення станом на 10 серпня становлять близько 1 063 240 осіб.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у Telegram.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 10.08.25 орієнтовно склали:

  • особовий склад — близько 1063240 (+950) осіб

  • танки — 11089 (+1)

  • бойові броньовані машини — 23107 (+4)

  • артилерійські системи — 31343 (+70)

  • РСЗВ — 1460 (+4)

  • засоби ППО — 1204

  • літаки — 421

  • гелікоптери — 340

  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 50455 (+140)

  • крилаті ракети — 3 556 (+1)

  • кораблі/катери — 28

  • підводні човни — 1

  • автомобільна техніка та автоцистерни — 57982 (+126)

  • спеціальна техніка — 3 936

Нагадаємо, Сили оборони України другий день поспіль контратакують і мають успіхи на Куп’янському напрямку.

