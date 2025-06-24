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Скільки окупантів потрапили до пекла минулої доби: Генштаб оновив дані 24 червня
Російські загарбники стрімко втрачають техніку та живу силу.
Загальні бойові втрати російських окупантів на ранок 24 червння склали 1 013 700 осіб. Протягом минулої доби ліквідовано ще 1200 загарбників.
Про це повідомив Генштаб Збройних сил України у Telegram.
Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 24.06.25 орієнтовно склали:
особовий склад — близько 1013700 (+1200) осіб
танки — 10966 (+1)
бойові броньовані машини — 22897 (+7)
артилерійські системи — 26689 (+26)
РСЗВ — 1424 (+1)
засоби ППО — 1188
літаки — 416
гелікоптери — 337
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 41915 (+198)
крилаті ракети — 3388 (+12)
кораблі /катери — 28
підводні човни — 1
автомобільна техніка та автоцистерни — 52961 (+100)
спеціальна техніка — 3920
Нагадаємо, ЗСУ уразили стратегічний об’єкт росіян — нафтобазу «Атлас» у Ростовській області Росії.