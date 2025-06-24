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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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268
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Скільки окупантів потрапили до пекла минулої доби: Генштаб оновив дані 24 червня

Російські загарбники стрімко втрачають техніку та живу силу.

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Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
ЗСУ нищать росіян на фронті

ЗСУ нищать росіян на фронті / © Associated Press

Загальні бойові втрати російських окупантів на ранок 24 червння склали 1 013 700 осіб. Протягом минулої доби ліквідовано ще 1200 загарбників.

Про це повідомив Генштаб Збройних сил України у Telegram.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 24.06.25 орієнтовно склали:

  • особовий склад — близько 1013700 (+1200) осіб

  • танки — 10966 (+1)

  • бойові броньовані машини — 22897 (+7)

  • артилерійські системи — 26689 (+26)

  • РСЗВ — 1424 (+1)

  • засоби ППО — 1188

  • літаки — 416

  • гелікоптери — 337

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 41915 (+198)

  • крилаті ракети — 3388 (+12)

  • кораблі /катери — 28

  • підводні човни — 1

  • автомобільна техніка та автоцистерни — 52961 (+100)

  • спеціальна техніка — 3920

Нагадаємо, ЗСУ уразили стратегічний об’єкт росіян — нафтобазу «Атлас» у Ростовській області Росії.

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