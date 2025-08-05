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Скільки окупантів потрапили до пекла минулої доби — Генштаб оновив дані 5 серпня
Загальні втрати Росії за час повномасштабної війни сягнули 1058260 осіб особового складу.
Загальні бойові втрати армії РФ від початку повномасштабного вторгнення станом на 5 серпня становлять близько 1 058 260 осіб.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у Telegram.
Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 5.08.25 орієнтовно склали:
особовий склад — близько 1058260 (+1120) осіб
танки — 11071 (+2)
бойові броньовані машини — 23091 (+12)
артилерійські системи — 31081 (+28)
РСЗВ — 1452
засоби ППО — 1203
літаки — 421
гелікоптери — 340
БпЛА оперативно-тактичного рівня — 49629 (+169)
крилаті ракети — 3 555 (+2)
кораблі/катери — 28
підводні човни — 1
автомобільна техніка та автоцистерни — 57337 (+93)
спеціальна техніка — 3 935
Нагадаємо, у полон до Сил оборони знову потрапили окупанти, яких обміняли місяць тому. Нові випадки повторного полону підтверджують, що це звичайна практика в армії РФ.