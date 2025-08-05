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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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Скільки окупантів потрапили до пекла минулої доби — Генштаб оновив дані 5 серпня

Загальні втрати Росії за час повномасштабної війни сягнули 1058260 осіб особового складу.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
ЗСУ нищать ворога

ЗСУ нищать ворога / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Загальні бойові втрати армії РФ від початку повномасштабного вторгнення станом на 5 серпня становлять близько 1 058 260 осіб.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у Telegram.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 5.08.25 орієнтовно склали:

  • особовий склад — близько 1058260 (+1120) осіб

  • танки — 11071 (+2)

  • бойові броньовані машини — 23091 (+12)

  • артилерійські системи — 31081 (+28)

  • РСЗВ — 1452

  • засоби ППО — 1203

  • літаки — 421

  • гелікоптери — 340

  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 49629 (+169)

  • крилаті ракети — 3 555 (+2)

  • кораблі/катери — 28

  • підводні човни — 1

  • автомобільна техніка та автоцистерни — 57337 (+93)

  • спеціальна техніка — 3 935

Нагадаємо, у полон до Сил оборони знову потрапили окупанти, яких обміняли місяць тому. Нові випадки повторного полону підтверджують, що це звичайна практика в армії РФ.

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