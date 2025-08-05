ЗСУ нищать ворога / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

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Загальні бойові втрати армії РФ від початку повномасштабного вторгнення станом на 5 серпня становлять близько 1 058 260 осіб.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у Telegram.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 5.08.25 орієнтовно склали:

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особовий склад — близько 1058260 (+1120) осіб

танки — 11071 (+2)

бойові броньовані машини — 23091 (+12)

артилерійські системи — 31081 (+28)

РСЗВ — 1452

засоби ППО — 1203

літаки — 421

гелікоптери — 340

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 49629 (+169)

крилаті ракети — 3 555 (+2)

кораблі/катери — 28

підводні човни — 1

автомобільна техніка та автоцистерни — 57337 (+93)

спеціальна техніка — 3 935

Нагадаємо, у полон до Сил оборони знову потрапили окупанти, яких обміняли місяць тому. Нові випадки повторного полону підтверджують, що це звичайна практика в армії РФ.