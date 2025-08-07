- Дата публікації
-
- Категорія
- Війна
- Кількість переглядів
- 254
- Час на прочитання
- 1 хв
Скільки окупантів потрапили до пекла минулої доби — Генштаб оновив дані 7 серпня
Загальні втрати Росії за час повномасштабної війни сягнули 1060310 осіб особового складу.
Загальні бойові втрати армії РФ від початку повномасштабного вторгнення станом на 7 серпня становлять близько 1 060 310 осіб.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у Telegram.
Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 7.08.25 орієнтовно склали:
особовий склад — близько 1060310 (+1040) осіб
танки — 11076 (+4)
бойові броньовані машини — 23095 (+4)
артилерійські системи — 31180 (+47)
РСЗВ — 1456 (+1)
засоби ППО — 1203
літаки — 421
гелікоптери — 340
БпЛА оперативно-тактичного рівня — 49930 (+163)
крилаті ракети — 3 555
кораблі/катери — 28
підводні човни — 1
автомобільна техніка та автоцистерни — 57695 (+130)
спеціальна техніка — 3 936
Нагадаємо, з кожним днем стає дедалі складнішою ситуація у місті Покровську Донецької області, який російські окупанти обстрілюють та затискають в кільце. Нині з міста вивозять цивільних. У Покровську досі залишаються близько 1370 мирних мешканців, місцева влада продовжує працювати і допомагати людям евакуюватися. Вивозити цивільних мешканців допомагають військові.