Війна
254
1 хв

Скільки окупантів потрапили до пекла минулої доби — Генштаб оновив дані 7 серпня

Загальні втрати Росії за час повномасштабної війни сягнули 1060310 осіб особового складу.

Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
ЗСУ нищать ворога на передовій

ЗСУ нищать ворога на передовій / © СБУ

Загальні бойові втрати армії РФ від початку повномасштабного вторгнення станом на 7 серпня становлять близько 1 060 310 осіб.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у Telegram.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 7.08.25 орієнтовно склали:

  • особовий склад — близько 1060310 (+1040) осіб

  • танки — 11076 (+4)

  • бойові броньовані машини — 23095 (+4)

  • артилерійські системи — 31180 (+47)

  • РСЗВ — 1456 (+1)

  • засоби ППО — 1203

  • літаки — 421

  • гелікоптери — 340

  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 49930 (+163)

  • крилаті ракети — 3 555

  • кораблі/катери — 28

  • підводні човни — 1

  • автомобільна техніка та автоцистерни — 57695 (+130)

  • спеціальна техніка — 3 936

Нагадаємо, з кожним днем стає дедалі складнішою ситуація у місті Покровську Донецької області, який російські окупанти обстрілюють та затискають в кільце. Нині з міста вивозять цивільних. У Покровську досі залишаються близько 1370 мирних мешканців, місцева влада продовжує працювати і допомагати людям евакуюватися. Вивозити цивільних мешканців допомагають військові.

