ЗСУ нищать ворога на передовій / © СБУ

Загальні бойові втрати армії РФ від початку повномасштабного вторгнення станом на 7 серпня становлять близько 1 060 310 осіб.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у Telegram.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 7.08.25 орієнтовно склали:

особовий склад — близько 1060310 (+1040) осіб

танки — 11076 (+4)

бойові броньовані машини — 23095 (+4)

артилерійські системи — 31180 (+47)

РСЗВ — 1456 (+1)

засоби ППО — 1203

літаки — 421

гелікоптери — 340

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 49930 (+163)

крилаті ракети — 3 555

кораблі/катери — 28

підводні човни — 1

автомобільна техніка та автоцистерни — 57695 (+130)

спеціальна техніка — 3 936

Нагадаємо, з кожним днем стає дедалі складнішою ситуація у місті Покровську Донецької області, який російські окупанти обстрілюють та затискають в кільце. Нині з міста вивозять цивільних. У Покровську досі залишаються близько 1370 мирних мешканців, місцева влада продовжує працювати і допомагати людям евакуюватися. Вивозити цивільних мешканців допомагають військові.