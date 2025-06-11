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- Війна
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Скільки окупантів потрапили до пекла минулої доби — Генштаб оновив дані на 11 червня
Російські загарбники стрімко втрачають техніку та живу силу.
Станом на ранок 11 червня знищено 999 200 cолдатів армії РФ. Минулої доби ліквідовано ще 1120 військових. Дані уточнюються.
Про це повідомив Генштаб ЗСУ у Telegram.
Загальні бойові втрати РФ:
особового складу — близько 999 200 (+1120) осіб,
танків — 10927 (+4) од,
бойових броньованих машин — 22768 (+8) од,
артилерійських систем — 29016 (+34) од,
РСЗВ — 1413 (+1) од,
засоби ППО — 1183 (+0) од,
літаків — 416 (+2) од,
гелікоптерів — 337 (+0) од,
БпЛА оперативно-тактичного рівня — 40297 (+240),
крилаті ракети — 3337 (+7),
кораблі /катери — 28 (+0) од,
підводні човни — 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн– 51579 (+124) од,
спеціальна техніка — 3914 (+2).
Нагадаємо, Україна розширює зону вогневого контролю. Атаки по РФ руйнують бойові можливості окупантів і підривають їхню впевненість. Це подвійний ефект.