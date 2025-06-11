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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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97
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Скільки окупантів потрапили до пекла минулої доби — Генштаб оновив дані на 11 червня

Російські загарбники стрімко втрачають техніку та живу силу.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Сили безпілотних систем

Сили безпілотних систем 23 / 255

Станом на ранок 11 червня знищено 999 200 cолдатів армії РФ. Минулої доби ліквідовано ще 1120 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ у Telegram.

Загальні бойові втрати РФ:

  • особового складу — близько 999 200 (+1120) осіб,

  • танків — 10927 (+4) од,

  • бойових броньованих машин — 22768 (+8) од,

  • артилерійських систем — 29016 (+34) од,

  • РСЗВ — 1413 (+1) од,

  • засоби ППО — 1183 (+0) од,

  • літаків — 416 (+2) од,

  • гелікоптерів — 337 (+0) од,

  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 40297 (+240),

  • крилаті ракети — 3337 (+7),

  • кораблі /катери — 28 (+0) од,

  • підводні човни — 1 (+0) од,

  • автомобільної техніки та автоцистерн– 51579 (+124) од,

  • спеціальна техніка — 3914 (+2).

Нагадаємо, Україна розширює зону вогневого контролю. Атаки по РФ руйнують бойові можливості окупантів і підривають їхню впевненість. Це подвійний ефект.

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