Російські загарбники / © Associated Press

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Загальні бойові втрати російських окупантів на ранок 3 липня склали 1 023 090 осіб. Протягом минулої доби ліквідовано ще 1000 загарбників.

Про це повідомив Генштаб Збройних сил України у Telegram.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 03.07.25 орієнтовно склали:

особовий склад — близько 1023090 (+1000) осіб

танки — 10986 (+1)

бойові броньовані машини — 22936 (+5)

артилерійські системи — 29815 (+21)

РСЗВ — 1427

засоби ППО — 1191

літаки — 420

гелікоптери — 340

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 43098 (+85)

крилаті ракети — 3436

кораблі /катери — 28

підводні човни — 1

автомобільна техніка та автоцистерни — 53887 (+101)

спеціальна техніка — 3922 (+1)

Нагадаємо, за даними DeepState, ситуація навколо села Кам’янське Запорізької області значно загострилася останнім часом: ворог прорвав оборону в центрі Кам’янського і продовжує просуватися. Захоплення цього населеного пункту може відкрити ворогові шлях на Запоріжжя.

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Кам’янське розташоване обабіч річки Янчекрак, на березі колишнього Каховського водосховища, де раніше проходили ротації місії МАГАТЕ.