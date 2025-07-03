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- Війна
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Скільки окупантів потрапили до пекла минулої доби — Генштаб ЗСУ оновив дані на 3 липня
Російські загарбники стрімко втрачають техніку та живу силу.
Загальні бойові втрати російських окупантів на ранок 3 липня склали 1 023 090 осіб. Протягом минулої доби ліквідовано ще 1000 загарбників.
Про це повідомив Генштаб Збройних сил України у Telegram.
Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 03.07.25 орієнтовно склали:
особовий склад — близько 1023090 (+1000) осіб
танки — 10986 (+1)
бойові броньовані машини — 22936 (+5)
артилерійські системи — 29815 (+21)
РСЗВ — 1427
засоби ППО — 1191
літаки — 420
гелікоптери — 340
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 43098 (+85)
крилаті ракети — 3436
кораблі /катери — 28
підводні човни — 1
автомобільна техніка та автоцистерни — 53887 (+101)
спеціальна техніка — 3922 (+1)
Нагадаємо, за даними DeepState, ситуація навколо села Кам’янське Запорізької області значно загострилася останнім часом: ворог прорвав оборону в центрі Кам’янського і продовжує просуватися. Захоплення цього населеного пункту може відкрити ворогові шлях на Запоріжжя.
Кам’янське розташоване обабіч річки Янчекрак, на березі колишнього Каховського водосховища, де раніше проходили ротації місії МАГАТЕ.