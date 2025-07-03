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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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Скільки окупантів потрапили до пекла минулої доби — Генштаб ЗСУ оновив дані на 3 липня

Російські загарбники стрімко втрачають техніку та живу силу.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Російські загарбники

Російські загарбники / © Associated Press

Загальні бойові втрати російських окупантів на ранок 3 липня склали 1 023 090 осіб. Протягом минулої доби ліквідовано ще 1000 загарбників.

Про це повідомив Генштаб Збройних сил України у Telegram.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 03.07.25 орієнтовно склали:

  • особовий склад — близько 1023090 (+1000) осіб

  • танки — 10986 (+1)

  • бойові броньовані машини — 22936 (+5)

  • артилерійські системи — 29815 (+21)

  • РСЗВ — 1427

  • засоби ППО — 1191

  • літаки — 420

  • гелікоптери — 340

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 43098 (+85)

  • крилаті ракети — 3436

  • кораблі /катери — 28

  • підводні човни — 1

  • автомобільна техніка та автоцистерни — 53887 (+101)

  • спеціальна техніка — 3922 (+1)

Нагадаємо, за даними DeepState, ситуація навколо села Кам’янське Запорізької області значно загострилася останнім часом: ворог прорвав оборону в центрі Кам’янського і продовжує просуватися. Захоплення цього населеного пункту може відкрити ворогові шлях на Запоріжжя.

Кам’янське розташоване обабіч річки Янчекрак, на березі колишнього Каховського водосховища, де раніше проходили ротації місії МАГАТЕ.

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