ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
167
Час на прочитання
1 хв

Скільки окупантів потрапили до пекла минулої доби — Генштаб ЗСУ оновив дані

Російські загарбники стрімко втрачають техніку та живу силу.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
ЗСУ

За добу ЗСУ знищили 1 130 окупантів / © Getty Images

Загальні бойові втрати російських окупантів на ранок 22 квітня склали 943 060 осіб. Протягом минулої доби ліквідовано ще 1130 загарбників.

Про це повідомив Генштаб Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 22.04.25 орієнтовно склали:

  • особовий склад — близько 943060 (+1130) осіб

  • танки — 10683 (+4)

  • бойові броньовані машини — 22296 (+19)

  • артилерійські системи — 26689 (+26)

  • РСЗВ — 1367

  • засоби ППО — 1140 (+1)

  • літаки — 370

  • гелікоптери — 335

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 33388 (+118)

  • крилаті ракети — 3148

  • кораблі /катери — 28

  • підводні човни — 1

  • автомобільна техніка та автоцистерни — 45458 (+134)

  • спеціальна техніка — 3859

Нагадаємо, українські війська відкинули російські сили південніше Удачного Покровського району Донецької області, відновивши контроль над територією.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie