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Скільки окупантів потрапили до пекла минулої доби — Генштаб ЗСУ оновив дані
Російські загарбники стрімко втрачають техніку та живу силу.
Загальні бойові втрати російських окупантів на ранок 22 квітня склали 943 060 осіб. Протягом минулої доби ліквідовано ще 1130 загарбників.
Про це повідомив Генштаб Збройних сил України.
Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 22.04.25 орієнтовно склали:
особовий склад — близько 943060 (+1130) осіб
танки — 10683 (+4)
бойові броньовані машини — 22296 (+19)
артилерійські системи — 26689 (+26)
РСЗВ — 1367
засоби ППО — 1140 (+1)
літаки — 370
гелікоптери — 335
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 33388 (+118)
крилаті ракети — 3148
кораблі /катери — 28
підводні човни — 1
автомобільна техніка та автоцистерни — 45458 (+134)
спеціальна техніка — 3859
Нагадаємо, українські війська відкинули російські сили південніше Удачного Покровського району Донецької області, відновивши контроль над територією.