Скільки окупантів потрібно знищувати щомісяця, щоб змінити перебіг війни: нардеп відповів

Окупанти

Для того, щоб Росія втратила здатність проводити серйозні наступальні операції та відчула реальний дефіцит живої сили, Сили оборони України мають знищувати близько 50 тисяч загарбників щомісяця.

Про це в ефірі Radio NV заявив секретар комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, народний депутат Роман Костенко.

Коментуючи розрахунки міністра оборони Михайла Федорова щодо необхідності ліквідації 50 тисяч окупантів щомісяця для завершення війни, Костенко назвав таку калькуляцію «правильною математикою».

Він пояснив, що все залежить від темпів російської мобілізації, які наразі залишаються стабільно високими.

«Росіяни плюс-мінус 40 тисяч на місяць призивають особового складу. Ми на місяць знищуємо від 25 до 30 з чимось тисяч окупантів. Рекорд був 34 тисячі, якщо не помиляюсь», — зазначив нардеп.

Чому ворог досі наступає

За словами Костенка, поточна статистика втрат свідчить про те, що Росія все ще має «позитивний баланс» у живій силі.

Навіть зазнаючи величезних втрат, Кремль встигає перекривати санітарні та безповоротні втрати на фронті, формувати нові резерви для майбутніх атак. Та утримувати тиск на українські позиції, використовуючи тактику «м’ясних штурмів».

Експерт наголосив, що досягнення показника у 50 тисяч знищених ворогів на місяць стане переломним моментом. Це змусить російське командування йти на непопулярні кроки.

«Якщо ми будемо знищувати 50 тисяч окупантів на місяць, то росіянам нічого не залишиться, як збільшувати набір. Потенціалу для цього в них уже особливо немає, і їм потрібно буде робити це, закручуючи гайки на місцевому рівні, чого вони дуже сильно не хочуть», — пояснив Костенко.

Якщо ж темпи мобілізації в РФ залишаться на нинішньому рівні за умови зростання втрат, російська армія почне «йти в мінус».

«У них просто не буде особового складу для проведення серйозних операцій. Цифра 50 тисяч — це кількість, за якої Росія відчує „голод“ в кадрах», — резюмував Костенко.

Нагадаємо, на Слов’янському напрямку російські війська стягують значні резерви в районі Сіверська та Серебрянського лісу, готуючись до наступу на Дронівку. Основною метою ворога є захоплення прибережної зони річки Сіверський Донець і панівних висот, що може дати йому тактичну перевагу.

Водночас підрозділи 81-ї окремої аеромобільної бригади ДШВ завдають ударів по противнику та продовжують стримувати його наступ, зокрема знищуючи артилерію й протидіючи спробам проникнення малих піхотних груп.