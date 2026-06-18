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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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Скільки окупантів Росія втрачає щомісяця: Зеленський шокував цифрами

На думку Зеленського, українська армія зараз є головною армією в Європі, яка стримує агресію РФ.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Кузнецова Катерина Кузнецова
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Російська армія

Російська армія / © Associated Press

Російська армія щомісяця втрачає щонайменше 30 тисяч окупантів на фронті в Україні.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час відкритого засідання Контактної групи у форматі «Рамштайн» у четвер, 18 червня.

«Росія платить за продовження війни втратами щонайменше 30 тисяч солдатів кожного місяця на лінії фронту вбитими та важкопораненими. І ця кількість буде зростати у міру кращого зростання спроможності зупиняти російські атаки. Всі наші дрони та піхотні підрозділи б’ються ефективно і хоробро. Важливо продовжувати підтримувати», — сказав він.

На думку Зеленського, українська армія зараз є головною армією в Європі, яка має всі можливості для стримування та протистояння військової агресії.

Втрати РФ у війні проти України — останні дані

За даними Генерального штабу України, від початку повномасштабної війни ЗСУ ліквідували 1 388 050 солдатів Російської Федерації. За минулу добу вбили ще 1370 військових. Такі дані станом на 18 червня 2026.

За інформацією НАТО, втрати РФ є наближеними до статистики України. Альянс оприлюднив нові дані у червні — йдеться про понад 1,4 мільйона.

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Дата публікації
Кількість переглядів
146
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