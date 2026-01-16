Скільки окупантів Росія зосередила біля Покровська: в ЗСУ назвали цифри

Покровськ / © Associated Press

Реклама

Ситуація на Донеччині залишається вкрай напруженою. Російське командування продовжує тиснути на українські позиції, постійно підтягуючи нові сили. Особливу увагу ворог приділяє Покровському напрямку, де наразі зосереджено велике угруповання військ.

Про це в ефірі «24 Каналу» розповів політолог, майор ЗСУ Андрій Ткачук.

За словами військового, на Покровському напрямку росіяни сконцентрували близько 100 тисяч осіб особового складу. Окрім живої сили, ворог робить ставку на технологічну перевагу, перекинувши туди спеціалізовані підрозділи безпілотних систем.

Реклама

Як зазначив Ткачук, окупанти проводять безперервну дорозвідку. Росіяни масовано атакують українські позиції керованими авіабомбами (КАБ), часто навіть без точного підтвердження цілей, аби просто дестабілізувати лінію бойового зіткнення та посіяти хаос.

Попри значну чисельну перевагу противника, українські захисники продовжують ефективно стримувати навалу. Тягар оборони агломерації Покровськ — Мирноград також ліг на плечі бійців 7-го корпусу Десантно-штурмових військ ЗСУ.

«Їм вдається стесувати сили противника, попри те, що ворог підтягує туди все більше резервів», — наголосив майор ЗСУ.

Окупанти не полишають спроб порушити логістичні шляхи Сил оборони. Ключовими артеріями для українського війська залишаються населені пункти Родинське та Гришине, розташовані на північ від Покровська.

Реклама

На цих ділянках російська піхота намагається діяти малими групами, застосовуючи тактику «просочування» в тил українських підрозділів.

Однак, за словами Ткачука, біля цих населених пунктів ворог успіхів не має — захисники вчасно виявляють та ліквідовують загрозу.

Нагадаємо, зимові погодні умови впливають на перебіг бойових дій, але не зупиняють їх. Російські війська намагаються використовувати тумани, снігопади та темний час доби для просування вперед, зокрема із застосуванням бронетехніки.

Водночас морози створюють однакові труднощі для обох сторін, а Сили оборони України ефективно протидіють спробам ворога, зокрема завдяки активному використанню безпілотників.