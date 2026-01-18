- Дата публікації
- Війна
- 68
- 1 хв
Скільки окупантів ЗСУ "закобзонили" за добу: деталі від Генштабу
Російське війське щодня зазнає втрат у війні проти України.
Втрати російських окупантів у війні проти України 18 січня сягнули 1 226 420 осіб. За минулу добу ЗСУ ліквідувати ще 830 окупантів.
Про це повідомив Генштаб.
Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 18.01.26 орієнтовно склали:
особового складу — близько 1 226 420 (+830) осіб
танків — 11 571 (+5)
бойових броньованих машин — 23 919 (+5)
артилерійських систем — 36 294 (+33)
РСЗВ — 1 616 (+1)
засоби ППО — 1 278
літаків — 434
гелікоптерів — 347
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 109 450 (+845)
крилаті ракети — 4 163
кораблі / катери — 28
підводні човни — 2
автомобільна техніка та автоцистерни — 74 706 (+105)
спеціальна техніка — 4 044
Раніше в Міноборони Великої Британії повідомили, що Росія за минулий рік втратила близько 415 тисяч військових убитими та пораненими. За повідомленням, це незначне зменшення порівняно з приблизно 430 000 втрат, яких Росія зазнала 2024 року, що є найвищим річним показником. Росія, ймовірно, зазнала приблизно 1 213 000 втрат загалом.