Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
68
Час на прочитання
1 хв

Скільки окупантів ЗСУ "закобзонили" за добу: деталі від Генштабу

Російське війське щодня зазнає втрат у війні проти України.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Окупант

Окупант / © Associated Press

Втрати російських окупантів у війні проти України 18 січня сягнули 1 226 420 осіб. За минулу добу ЗСУ ліквідувати ще 830 окупантів.

Про це повідомив Генштаб.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 18.01.26 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 1 226 420 (+830) осіб

  • танків — 11 571 (+5)

  • бойових броньованих машин — 23 919 (+5)

  • артилерійських систем — 36 294 (+33)

  • РСЗВ — 1 616 (+1)

  • засоби ППО — 1 278

  • літаків — 434

  • гелікоптерів — 347

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 109 450 (+845)

  • крилаті ракети — 4 163

  • кораблі / катери — 28

  • підводні човни — 2

  • автомобільна техніка та автоцистерни — 74 706 (+105)

  • спеціальна техніка — 4 044

Раніше в Міноборони Великої Британії повідомили, що Росія за минулий рік втратила близько 415 тисяч військових убитими та пораненими. За повідомленням, це незначне зменшення порівняно з приблизно 430 000 втрат, яких Росія зазнала 2024 року, що є найвищим річним показником. Росія, ймовірно, зазнала приблизно 1 213 000 втрат загалом.

