Скільки польських винищувачів МіГ-29 отримає Україна: названа кількість

Польща працює над передаванням Україні до 9 винищувачів МіГ-29 з 14 наявних у країни.

Про це заявив заступник міністра оборони Польщі Павел Залєвський, повідомляє TVP World.

«Ми чекаємо на відповідь Міністерства оборони України. Обговорення тривають. Це вже повністю технічні обговорення», — уточнив Залєвський.

На запитання, чи погодилася Україна прийняти пропозицію Польщі, Залєвський зазначив, що Київ згоден. За його словами, початкова поставка складатиметься з «менше десяти» літаків.

Нагадаємо, 10 грудня Генеральний штаб Збройних сил Польщі підтвердив, що тривають переговори з українською стороною щодо можливості передавання винищувачів МіГ-29.

Паралельно тривали переговори щодо доступу Польщі до українських безпілотних і ракетних технологій. Йдеться не лише про компенсацію за передані літаки, а й про можливість спільного розвитку оборонних і промислових компетенцій між двома державами.

Як повідомляв посол України в Польщі Василь Боднар, Варшава може передати Києву партію радянських винищувачів МіГ-29, а замість них отримати ряд ноу-хау у сфері безпілотників, які продемонстрували свою ефективність на полі бою. Посол зазначив, що до Польщв доставлять українські дрони. Однак Бондар не уточнив їхню кількість.

Водночас президент Польщі Кароль Навроцький 11 грудня заявив, що його ніхто не повідомляв про плани польського Міністерства оборони передати Україні винищувачі МіГ-29.