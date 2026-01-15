ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
459
Час на прочитання
1 хв

Скільки польських винищувачів МіГ-29 отримає Україна: названа кількість

Представник Міноборони Польщі повідомив, що передавання Україні літаків не зашкодить обороноздатності країни.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
МіГ-29

МіГ-29 / © Associated Press

Польща працює над передаванням Україні до 9 винищувачів МіГ-29 з 14 наявних у країни.

Про це заявив заступник міністра оборони Польщі Павел Залєвський, повідомляє TVP World.

«Ми чекаємо на відповідь Міністерства оборони України. Обговорення тривають. Це вже повністю технічні обговорення», — уточнив Залєвський.

На запитання, чи погодилася Україна прийняти пропозицію Польщі, Залєвський зазначив, що Київ згоден. За його словами, початкова поставка складатиметься з «менше десяти» літаків.

Нагадаємо, 10 грудня Генеральний штаб Збройних сил Польщі підтвердив, що тривають переговори з українською стороною щодо можливості передавання винищувачів МіГ-29.

Паралельно тривали переговори щодо доступу Польщі до українських безпілотних і ракетних технологій. Йдеться не лише про компенсацію за передані літаки, а й про можливість спільного розвитку оборонних і промислових компетенцій між двома державами.

Як повідомляв посол України в Польщі Василь Боднар, Варшава може передати Києву партію радянських винищувачів МіГ-29, а замість них отримати ряд ноу-хау у сфері безпілотників, які продемонстрували свою ефективність на полі бою. Посол зазначив, що до Польщв доставлять українські дрони. Однак Бондар не уточнив їхню кількість.

Водночас президент Польщі Кароль Навроцький 11 грудня заявив, що його ніхто не повідомляв про плани польського Міністерства оборони передати Україні винищувачі МіГ-29.

Дата публікації
Кількість переглядів
459
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie