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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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612
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Скільки ракет та дронів є у Росії: ГУР розкрило масштаб арсеналу ворога

Українська розвідка оприлюднила наявну в Росії кількість ракет та дронів. Арсенал ворога налічує тисячі одиниць.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Російська ракета

Російська ракета

Росія станом на 15 червня 2025 року має понад 1950 стратегічних ракет різного типу та понад 6 тисяч ударних безпілотників.

Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони України у відповіді на запит РБК-Україна.

Скільки і які ракети є у РФ

За даними ГУР, основні запаси російських ракет становлять:

  • до 500 балістичних ракет 9М723 «Іскандер-М»;

  • до 300 крилатих ракет 9М728/9М729 «Іскандер-К»;

  • до 260 крилатих ракет Х-101, які запускаються з Ту-95 та Ту-160;

  • до 280 крилатих ракет Х-22/Х-32, які використовують Ту-22М3;

  • понад 400 крилатих ракет 3М-14 «Калібр»;

  • до 150 гіперзвукових ракет Х-47М2 «Кинжал», що застосовуються з МіГ-31К;

  • до 60 балістичних ракет KN-23 північнокорейського виробництва.

Скільки ракет щомісяця виробляє РФ

За інформацією воєнної розвідки, Росія здатна виробляти до 195 ракет щомісяця, зокрема:

  • до 60 ракет «Іскандер-М»;

  • до 20 ракет «Іскандер-К»;

  • до 60 ракет Х-101;

  • до 10 модернізованих Х-32;

  • до 30 крилатих ракет «Калібр»;

  • до 15 гіперзвукових ракет «Кинжал».

Запаси та виробництво дронів

ГУР також повідомило, що станом на 15 червня 2025 року у Росії на озброєнні є:

  • понад 6 тисяч ударних БПЛА типу «Герань-2» (Shahed-136), «Гарпія-А1»;

  • понад 6 тисяч імітаторів типу «Гербера».

Щоденне виробництво ударних дронів та їхніх імітаторів у РФ оцінюється до 170 одиниць, а до кінця року Москва планує збільшити цей показник до 190 на добу.

Нагадаємо, в естонській розвідці зазначили, що окупанти не можуть досягти прориву на фронті, тому дедалі частіше вдається до ударів по житлових кварталах України.

Раніше ми повідомляли, що у ніч проти 21 червня російські війська атакували місто Кременчук крилатими ракетами, запущеними з акваторії Чорного моря. Зранку на Полтавщині після нічної атаки виявили касетні боєприпаси.

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