Скільки ракет та дронів є у Росії: ГУР розкрило масштаб арсеналу ворога

Російська ракета

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Росія станом на 15 червня 2025 року має понад 1950 стратегічних ракет різного типу та понад 6 тисяч ударних безпілотників.

Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони України у відповіді на запит РБК-Україна.

Скільки і які ракети є у РФ

За даними ГУР, основні запаси російських ракет становлять:

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до 500 балістичних ракет 9М723 «Іскандер-М» ;

до 300 крилатих ракет 9М728/9М729 «Іскандер-К» ;

до 260 крилатих ракет Х-101 , які запускаються з Ту-95 та Ту-160;

до 280 крилатих ракет Х-22/Х-32 , які використовують Ту-22М3;

понад 400 крилатих ракет 3М-14 «Калібр» ;

до 150 гіперзвукових ракет Х-47М2 «Кинжал» , що застосовуються з МіГ-31К;

до 60 балістичних ракет KN-23 північнокорейського виробництва.

Скільки ракет щомісяця виробляє РФ

За інформацією воєнної розвідки, Росія здатна виробляти до 195 ракет щомісяця, зокрема:

до 60 ракет «Іскандер-М» ;

до 20 ракет «Іскандер-К» ;

до 60 ракет Х-101 ;

до 10 модернізованих Х-32 ;

до 30 крилатих ракет «Калібр» ;

до 15 гіперзвукових ракет «Кинжал».

Запаси та виробництво дронів

ГУР також повідомило, що станом на 15 червня 2025 року у Росії на озброєнні є:

понад 6 тисяч ударних БПЛА типу «Герань-2» (Shahed-136), «Гарпія-А1»;

понад 6 тисяч імітаторів типу «Гербера».

Щоденне виробництво ударних дронів та їхніх імітаторів у РФ оцінюється до 170 одиниць, а до кінця року Москва планує збільшити цей показник до 190 на добу.

Нагадаємо, в естонській розвідці зазначили, що окупанти не можуть досягти прориву на фронті, тому дедалі частіше вдається до ударів по житлових кварталах України.

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Раніше ми повідомляли, що у ніч проти 21 червня російські війська атакували місто Кременчук крилатими ракетами, запущеними з акваторії Чорного моря. Зранку на Полтавщині після нічної атаки виявили касетні боєприпаси.