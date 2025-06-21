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- Війна
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Скільки ракет та дронів є у Росії: ГУР розкрило масштаб арсеналу ворога
Українська розвідка оприлюднила наявну в Росії кількість ракет та дронів. Арсенал ворога налічує тисячі одиниць.
Росія станом на 15 червня 2025 року має понад 1950 стратегічних ракет різного типу та понад 6 тисяч ударних безпілотників.
Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони України у відповіді на запит РБК-Україна.
Скільки і які ракети є у РФ
За даними ГУР, основні запаси російських ракет становлять:
до 500 балістичних ракет 9М723 «Іскандер-М»;
до 300 крилатих ракет 9М728/9М729 «Іскандер-К»;
до 260 крилатих ракет Х-101, які запускаються з Ту-95 та Ту-160;
до 280 крилатих ракет Х-22/Х-32, які використовують Ту-22М3;
понад 400 крилатих ракет 3М-14 «Калібр»;
до 150 гіперзвукових ракет Х-47М2 «Кинжал», що застосовуються з МіГ-31К;
до 60 балістичних ракет KN-23 північнокорейського виробництва.
Скільки ракет щомісяця виробляє РФ
За інформацією воєнної розвідки, Росія здатна виробляти до 195 ракет щомісяця, зокрема:
до 60 ракет «Іскандер-М»;
до 20 ракет «Іскандер-К»;
до 60 ракет Х-101;
до 10 модернізованих Х-32;
до 30 крилатих ракет «Калібр»;
до 15 гіперзвукових ракет «Кинжал».
Запаси та виробництво дронів
ГУР також повідомило, що станом на 15 червня 2025 року у Росії на озброєнні є:
понад 6 тисяч ударних БПЛА типу «Герань-2» (Shahed-136), «Гарпія-А1»;
понад 6 тисяч імітаторів типу «Гербера».
Щоденне виробництво ударних дронів та їхніх імітаторів у РФ оцінюється до 170 одиниць, а до кінця року Москва планує збільшити цей показник до 190 на добу.
Нагадаємо, в естонській розвідці зазначили, що окупанти не можуть досягти прориву на фронті, тому дедалі частіше вдається до ударів по житлових кварталах України.
Раніше ми повідомляли, що у ніч проти 21 червня російські війська атакували місто Кременчук крилатими ракетами, запущеними з акваторії Чорного моря. Зранку на Полтавщині після нічної атаки виявили касетні боєприпаси.