Війна
Дата публікації
Категорія
Війна
Скільки ракет та дронів запустила РФ по Україні у першу ніч перемир’я

Росія не дотримується встановленого режиму тиші.

Анастасія Павленко
Росіяни продовжують атакувати українців

У ніч проти 9 травня противник атакував Україну балістичною ракетою Іскандер-М із Криму та 43-ма ударними БпЛА.

Про це повідомили у Повітряних силах України.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 34 ворожі БпЛА типу «Shahed», «Гербера», «Італмас» та дрони-імітатори «Пародія» на півдні, півночі та сході країни.

Зафіксовано влучання ракети та 9 ударних БпЛА на 6 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 2 локаціях.

Перемир’я між Україною та Росією — останні новини

Президент США Дональд Трамп оголосив про триденне перемирʼя у війні між Росією та Україною на три дні починаючи з 9 травня. Про це він написав у соцмережах.

Він каже, що для Росії — це важливо для святкування Дня Перемоги, але для України це теж важливо.

Окрім зупинки усіх обстрілів відбудеться обмін полоненими тисяча на тисячу.

Президент України Зеленський відреагував на заяву: «Цими днями було багато звернень та сигналів щодо конфігурації завтрашнього дня в Москві у звʼязку з нашими українськими далекобійними санкціями».

Помічник Володимира Путіна Юрій Ушаков також заявив, що Росія погоджується на припинення вогню 9-11 травня.

Зазначимо, напруга навколо параду в Москві набирала обертів — Кремль розгорнув додаткову протиповітряну оборону та продовжував погрожувати Києву відповідю у разі атаки під час святкування Дня перемоги, який у Росії відзначають 9 травня.

