Скільки ракет та дронів запустила РФ по Україні у першу ніч перемир’я
Росія не дотримується встановленого режиму тиші.
У ніч проти 9 травня противник атакував Україну балістичною ракетою Іскандер-М із Криму та 43-ма ударними БпЛА.
Про це повідомили у Повітряних силах України.
За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 34 ворожі БпЛА типу «Shahed», «Гербера», «Італмас» та дрони-імітатори «Пародія» на півдні, півночі та сході країни.
Зафіксовано влучання ракети та 9 ударних БпЛА на 6 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 2 локаціях.
Перемир’я між Україною та Росією — останні новини
Президент США Дональд Трамп оголосив про триденне перемирʼя у війні між Росією та Україною на три дні починаючи з 9 травня. Про це він написав у соцмережах.
Він каже, що для Росії — це важливо для святкування Дня Перемоги, але для України це теж важливо.
Окрім зупинки усіх обстрілів відбудеться обмін полоненими тисяча на тисячу.
Президент України Зеленський відреагував на заяву: «Цими днями було багато звернень та сигналів щодо конфігурації завтрашнього дня в Москві у звʼязку з нашими українськими далекобійними санкціями».
Помічник Володимира Путіна Юрій Ушаков також заявив, що Росія погоджується на припинення вогню 9-11 травня.
Зазначимо, напруга навколо параду в Москві набирала обертів — Кремль розгорнув додаткову протиповітряну оборону та продовжував погрожувати Києву відповідю у разі атаки під час святкування Дня перемоги, який у Росії відзначають 9 травня.