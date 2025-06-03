Скільки ракет залишилося в Росії: ГУР озвучило актуальні запаси Кремля

Ракети / © ТСН.ua

Реклама

Росія все ще має значні запаси ракет і може завдати нової масштабної атаки по території України.

Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони України на запит NV.

За даними The New York Times, США припускають, що Москва готує удар у відповідь на масштабну спецоперацію українських спецслужб — «Павутина», яка призвела до виведення з ладу приблизно 34% стратегічної авіації РФ.

Реклама

Хоча американська розвідка не має точної інформації щодо цілей можливого удару, офіційні особи вважають, що Росія може вдарити дронами по об’єктах цивільної інфраструктури, енергетичних системах або ж вдатися до запуску нових хвиль балістичних ракет середньої дальності.

ГУР МО оприлюднило орієнтовні запаси ракет, які РФ мала станом на середину травня 2025 року:

Балістичних ракет Іскандер-М — майже 600 одиниць

Гіперзвукових аеробалістичних ракет Кинжал — понад 100 одиниць

Крилатих ракет Іскандер-К — майже 300 одиниць

Крилатих ракет Х-101 — понад 300 одиниць

Крилатих ракет Калібр — понад 400 одиниць

Крилатих ракет Х-22/32 — до 300 одиниць

Ракет Онікс і гіперзвукових Циркон — близько 700 одиниць

Північнокорейських балістичних KN-23 — 60 одиниць

Зенітних керованих ракет до С-300/С-400 — близько 11 тисяч

За оцінками аналітиків, такий арсенал дає РФ змогу проводити подальші масовані обстріли, хоча інтенсивність атак залежатиме від виробництва та темпів поповнення запасів.

У розвідці наголошують, що навіть попри втрати, Росія зберігає потенціал для ракетного терору. Це вимагає від України посилення ППО та активної підготовки до ймовірного повторення ударів по критичній інфраструктурі.

Реклама

Нагадаємо, в неділю, 1 червня, Служба безпеки України провела безпрецедентну спецоперацію в тилу Росії. Українські дрони вразили цілі на чотирьох російських аеродромах — «Бєлая», «Дягілєво», «Олєнья» та «Іваново». Внаслідок атаки було знищено 34% носіїв крилатих ракет.