Скільки Росія втратила за місяць через удари України: Зеленський назвав суму

Пожежа на російському НПЗ / © Associated Press

Росія зазнала щонайменше 2,3 млрд доларів втрат у нафтовому секторі лише за березень внаслідок українських далекобійних ударів. Україна продовжує цю кампанію й у квітні.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.

За його словами, «далекобійні санкції» України демонструють результат і завдають відчутного економічного удару по Росії.

«Тільки за цей березень російські нафтові втрати від нашої далекобійності оцінюються щонайменше у 2 мільярди 300 мільйонів доларів. Це один місяць. Зараз, у квітні, продовжуємо», — наголосив президент.

Зеленський подякував українським військовим за точність ударів та окремо відзначив підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ, Сил спеціальних операцій, ракетні бригади, а також Служба безпеки України і розвідку.

За його словами, Україна і надалі розвиватиме далекобійні можливості, щоб зменшувати військовий і економічний потенціал Росії.

Раніше видання The Telegraph писало, що Україна завдала одного з найпотужніших ударів по російській нафтовій інфраструктурі, що суттєво вдарило по доходах Кремля на тлі вигідної для Москви кон’юнктури через війну на Близькому Сході.

Нагадаємо, після удару безпілотників по нафтопереробному завод «Роснефти» в російському місті Туапсе стовп чорного диму розтягнувся на більш ніж 150 км.