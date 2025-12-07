Скільки Росія вже втратила в Україні — підрахував The Economist

Втрати Росії у війні / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Росія втратила понад 680 тисяч чоловіків довоєнного віку — близько 1% свого чоловічого населення. Незважаючи на заяви Кремля про “остаточний контроль” над Покровськом на сході України, експерти наголошують, що його утримання залишається невпевненим.

Про це йдеться в матеріалі The Economist.

За даними Інституту вивчення війни (ISW), 2025 року російські війська захопили 4 562 км² української території, тоді як 2024 року це було 3 734 км². У листопаді РФ здобула 690 км², що еквівалентно площі півтора аеропортів Лос-Анджелеса щодня. Проте навіть при таких темпах загальний прогрес Росії залишається повільним: лише 1,45% території України змінило власника за три роки.

Війна обійшлася Росії надзвичайно дорого. За оцінками, загинуло або було поранено від 1 до 1,35 млн російських військових. Держсекретар США Марко Рубіо повідомив, що лише у першій половині 2025 року загинуло 100 тисяч російських солдатів.

Україна також зазнає значних втрат та стикається з нестачею особового складу. Бої ведуться здебільшого у містах, що дозволяє здобувати невеликі території, але стратегічно важливі для майбутніх наступів. Росія отримує перевагу у використанні безпілотників, що підсилює її вплив на лінії фронту та переговори.

Незважаючи на активну дипломатію США та поїздки спецпредставника Дональда Трампа Стівена Віткова та Джареда Кушнера до Москви, війна ймовірно триватиме до укладення мирної угоди.

