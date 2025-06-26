Скільки "Шахедів" РФ виготовляє щодоби: експерт озвучив невтішні цифри

"Шахед"

РФ наразі виготовляє 90 БпЛА типу “Шахед” на добу. І вони будуть збільшувати виробництво — понад 100 і більше.

Про таке в ефірі “КИЇВ24” заявив Олег Катков, головний редактор Defense Express.

За словами експерта, для виробництва цих «Шахедів» не треба супер кваліфіковану працю. Мова йде про створення простих цехів, на яких просто людська праця. Виробництво з готових комплектуючих, які масово закуповуються в Китаї. І досі є постачання з Ірану.

“Фактично — це конвеєрна збірка вже на двох підприємствах (Алабуга та Іжевськ)”, — зазначає Катков.

Він додає, що росіяни збирають умовну сотню дронів щодоби, але лише декілька ракет.

Нагадаємо, вночі проти 26 червня російські військові атакували Україну 41 ударним БпЛА Shahed і дронами-імітаторами різних типів. Українська протиповітряна оборона збила 24 дрони. Основним напрямком російського удару стали прифронтові території Донецької та Харківської областей. Зафіксовано влучання БпЛА у семи локаціях.

“Станом на 08.00 протиповітряною обороною знешкоджено 24 ворожі БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півдні та півночі країни. Вісім - збито вогневими засобами ураження, 16 — локаційно втрачені”, — йдеться у повідомленні ПС ЗСУ.

Зазначається, що цієї ночі окупанти атакували безпілотниками з напрямків Брянська, Курська, Приморсько-Ахтарська, а також Гвардійського, що в тимчасово окупованому Криму.